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Aktüel

Karantinaya alınan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:51:08 -
Karantinaya alınan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kovid-19 tedbirleri sürüyor

ADIYAMAN (AA) - Karantinaya alınan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.

Vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan kararlar doğrultusunda ilçe merkezinde giriş çıkışların kısıtlanması nedeniyle, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kontroller gerçekleştiriyor.

Kent girişlerindeki denetimlerde araçlarda bulunanların ateşleri ölçülüyor ve seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor.

Polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları konusunda uyarıyor.

Gölbaşı ilçe merkezi 6 Mayıs'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

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