Karantinanın sona erdiği İtalya’da hayat normale dönüyor

İtalya’da 52 günlük karantina sürecinin ardından normale dönüş aşamasının 3. gününde halk yine park ve bahçelere akın etti.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla kişiye bulaşan ve 260 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında birçok ülke normale dönüş sürecine girdi. İtalya’da "Virüsle birlikte yaşanılacak dönem: 2. Aşama" olarak tanımlanan dönemin başlamasıyla hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Ülkede birçok alanda alınan sıkı tedbirlerin 4 Mayıs’ta kademeli olarak gevşetilmesi kapsamında inşaat sektörü ve fabrikalar yeniden iş başı yaparken parklar da yeniden açıldı ve bireysel şekilde spor yapmaya izin verildi. İtalyanlar normale dönüşün 3. gününde güneşli havayı fırsat bilerek parklara akın etti.

"Evde kalmak kolay olmadı"

Parka hava almak ve spor yapmak için geldiğini belirten 70 yaşındaki bir kadın, ikinci aşamadan umutlu olduğunu belirtti. Halkın dikkatli davrandığını ifade eden Elenora Rossi, "Bahçeli bir evim olmasına rağmen 2 aya yakın bir süre evde kalmak kolay olmadı. Kurallara uyduğum için sağlık açısından endişem olmadı. Ama ekonomik açıdan karamsarlığa kapıldım. Biraz nefes alabildiğimiz için memnunum. İnsanların en azından şimdilik sorumlu davrandığını görüyorum" dedi.

Milano’nun en uğrak parklarından biri olan Sempione’de bir kafe çalışanı ise 2 aya yakın süren karantina sürecini en az zararla atlattıklarını ancak sürecin kendilerini ekonomik açıdan zorlamaya başladığını ifade etti. Kafe çalışanı, 2. aşamayla paket servisine başladıklarını ancak bunun yeterli olmadığını belirterek en kısa zamanda masa servisine başlamayı umduklarını ifade etti.

Bisikleti tercih edeceklere 500 Euro teşvik hazırlığı

İkinci dönemin başlamasıyla beraber restoran ve hazır gıda satan işletmelere paket servisi imkanı tanınırken bugün ise kullanımı özendirilen bisiklet ve bisiklet malzemesi satan dükkanlara serbestlik tanındı. Ulaştırma Bakanı Paola de Micheli, 50 bin nüfusun üzerindeki kentlerde bisiklet ve düşük silindirli motosiklet kullanımının tercih edilmesi için 500 Euro’ya kadar teşvik verilmesi konusunda çalıştıklarını duyurdu.

Bölgelere 5 milyon test kiti gönderilecek

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte normalleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin devam ettiğini ve karantinanın ikinci aşamasına geçildiğini ancak insanların tedbirleri bırakmaması gerektiğini ifade etti. Başbakan Conte ayrıca, ikinci aşama kapsamında 2 ay içinde bölgelere yaklaşık 5 milyon test kiti gönderileceğini duyurdu.

Toplu taşıma ve kamuya açık tüm kapalı alanlarda maske kullanmak zorunluluğu getirilen İtalya’da toplu taşıma araçlarında ve bilet otomatlarında sosyal mesafeyi gösteren görsel uyarılar yer aldı. Okulların ise Eylül ayından önce açılmayacağı duyuruldu.

Öte yandan 21 Şubat’tan bu yana korona virüs nedeniyle 29 bin 884 kişinin hayatını kaybettiği İtalya, Avrupa’da İngiltere’den sonra en çok can kaybının yaşandığı ikinci ülke oldu. İtalya’da son verilere göre toplam vaka sayısı ise 214 bin 457’ye, iyileşenlerin sayısı 93 bin 245’e yükseldi.

İtalya, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağını uygulayan ilk ülke olmuştu. Eczaneler ve marketler dışındaki tüm işletmelerin 12 Mart’ta kapatıldığı ülkede 22 Mart itibarıyla da fabrikalarda çalışmalar durdurulmuştu.