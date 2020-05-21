  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma

Valör ne demek? Altında valör tarihi nedir?

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi
için kalan
Aktüel

Karantinadan çıkan 104 kişi memleketlerine uğurlandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde yurt dışından gelmeleri dolayısıyla karantinada bulunan 104 vatandaş, Ramazan Bayramı öncesi karantina sürecini tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:39:54 -
Karantinadan çıkan 104 kişi memleketlerine uğurlandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde yurt dışından gelmeleri dolayısıyla karantinada bulunan 104 vatandaş, Ramazan Bayramı öncesi karantina sürecini tamamladı. Vatandaşlar otobüslerle memleketlerine uğurlandı.


Korona virüs önlemleri kapsamında yurt dışından gelen 104 kişi Erdemli ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kız Kalesi Öğrenci Yurdu’nda karantinada tutuldu.


Süreci tamamlayan vatandaşlar Şırnak, Mardin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, İstanbul, Balıkesir ve Trabzon başta olmak üzere memleketlerine yolcu edildi.


Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yurttan ayrılan vatandaşlara memleketlerinde dikmeleri için fidan hediye edildi.


Karantina boyunca kendilerine çok iyi bakıldığını, bütün isteklerinin yerine getirildiğini dile getiren vatandaşlar, "Devletimizden Allah razı olsun. Yemeklerden tutun da her şey çok güzeldi. Karantina sürecini tamamladık, mutluyuz. Bayramı ailelerimizle geçirebileceğimiz için daha da mutluyuz" diye konuştular.


104 vatandaşın memleketlerine uğurlanmasıyla yurtta karantinada kimsenin kalmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı