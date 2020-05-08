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Karantinadaki vatandaşlar fidanlarla uğurlandı

Kütahya’da konaklatıldıktan sonra dezenfekte edilmiş 22 otobüsle 56 ile gönderilen vatandaşlar Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından dağıtılan fidanlarla uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:53:48 -
Karantinadaki vatandaşlar fidanlarla uğurlandı

Kütahya’da konaklatıldıktan sonra dezenfekte edilmiş 22 otobüsle 56 ile gönderilen vatandaşlar Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından dağıtılan fidanlarla uğurlandı.


Her yolcuya bir ceviz, bir badem fidanı olmak üzere toplam 918 fidan dağıtılan organizasyonda Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ve Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü personeli yer aldı.


14 günlük karantina süreci sebebi ile KYK yurdunda kalan ve karantina sonunda evlerine giden vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, “Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak onları memleketlerine uğurlarken, fidanlarımızı kendilerine takdim ettik. Kaldıkları süre boyunca onlara hizmet ve destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Feyzullah Gayret’e, KYK yurt personeli ve yetkililerine, AFAD yetkililerine özveri ile yaptıkları çalışmalardan dolayı bizlerde teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyoruz. Umuyoruz ki bu kötü günler geçecek ”diye konuştu.

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