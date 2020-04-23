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Aktüel

Karantinadaki işçilerin çocuklarına 23 Nisan ziyareti

Erzincan’daki yurtlarda karantinada tutulan vatandaşların çocukları ziyaret edilerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hediyeler verildi.

2020-04-23 18:01:47 -
Karantinadaki işçilerin çocuklarına 23 Nisan ziyareti

Erzincan’daki yurtlarda karantinada tutulan vatandaşların çocukları ziyaret edilerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hediyeler verildi.


Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ve Gençlik ve Spor Müdürü Burak Mumcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Suudi Arabistan’dan Erzincan’a getirilen ve 14 gün karantinada tutulacak olan 173 kişinin kaldığı yurdu ziyaret etti.


Ziyarette ailelerin çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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