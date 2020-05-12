  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karantinadaki gurbetçilere elleriyle Çorum mantısı hazırladılar

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye getirilerek Çorum’da karantina altına alınan gurbetçilere yurtta görevli personeller kendi elleriyle mantı hazırladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:54:57 -
Karantinadaki gurbetçilere elleriyle Çorum mantısı hazırladılar

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye getirilerek Çorum’da karantina altına alınan gurbetçilere yurtta görevli personeller kendi elleriyle mantı hazırladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı İskilipli Atıf Hoca Yurdu’nda ağırlanan Türk vatandaşlarının karantinası sürüyor. Yurtta kalan gurbetçilerin her ihtiyacı Gençlik ve Spor, İl Sağlık, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanırken yurtlarda görevli personeller de zaman zaman gurbetçilere jestler yapıyor.


İskilipli Atıf Hoca yurdunda görevli personel gurbetçiler için mantı büktü. Hazırlanan Çorum mantıları karantinadaki gurbetçilere ikram edildi. Mantı jesti karşısında büyük mutluluk duyan gurbetçiler, hem yurt personeline hem de yetkililere teşekkür ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı