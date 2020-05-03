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Aktüel

Karantinadaki çiftin evlilik yıldönümünü görevliler kutladı

Kayseri’de yurt dışından gelerek karantina altına alınan Feyza ve Tan Sevim çiftinin evlilik yıldönümü, görevliler tarafından pasta ile kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 10:56:11 -
Karantinadaki çiftin evlilik yıldönümünü görevliler kutladı

Kayseri’de yurt dışından gelerek karantina altına alınan Feyza ve Tan Sevim çiftinin evlilik yıldönümü, görevliler tarafından pasta ile kutlandı.


Korona virüs tedbirleri çerçevesinde yurt dışından gelen ve Hunat Hatun Yurdu’nda karantinada bulunan Feyza Sevim’in annesi, yurt görevlilerini arayarak çiftin evlilik yıl dönümü olduğunu söyledi. Görevliler Feyza ve Tan Sevim çiftinin evlilik yıldönümünü öğrendikten sonra sürpriz bir kutlama yaptı.


Pasta ile Feyza ve Tan Sevim çiftinin kaldığı odaya gelen görevliler, zili çaldı ve çifte sürpriz yaptı. Feyza Sevim, sürpriz nedeniyle mutlu olurken, görevliler, "Anneniz bizi aradı ve bu gün evlilik yıl dönümünüz olduğunu söyledi. Birlikte nice yıllara" diyerek çiftin evlilik yıldönümlerini kutladı.

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