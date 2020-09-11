  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karantinadaki Belediye Başkanı, canlı yayında bağlama çalıp türkü söyledi
Aktüel

Karantinadaki Belediye Başkanı, canlı yayında bağlama çalıp türkü söyledi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:05:35 -
Karantinadaki Belediye Başkanı, canlı yayında bağlama çalıp türkü söyledi

ARTVİN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrası karantina sürecini evinde geçiren Artvin'in Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında bağlama çalıp, türkü söyledi.

Takipçilerine, sağlık durumunun iyi olduğu ve karantina sürecini tamamlamayı beklediği bilgisini veren Orhan, "Sevgili dostlar, bağlamayı elime aldım sağlığım yerinde. Hasta yatağında yatan, evlerinde, hastanelerde tedavi gören tüm hastalarımıza şifa diliyorum." ifadesini kullandı.

Orhan, herkese türküler kadar uzun ömür dileyerek, bağlama eşliğinde yöreye özgü türküleri seslendirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan ve Fransa kuduracak! Türkiye'nin bulduğu gaz 320 milyar metreküp değil...
Ekonomi

Yunanistan ve Fransa kuduracak! Türkiye'nin bulduğu gaz 320 milyar metreküp değil...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin 320 milyar metreküp değil, 1 trilyon metreküp ..
Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?
Medya

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ne?

Masumlar Apartmanı oyuncuları, TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu, Masumlar Apartmanı ilk bölüm fragmanı ve dizi hakkında ayrıntılar hab..
TikTok rezaletine suç duyurusu! Camide yaptıkları isyan ettirdi
Gündem

TikTok rezaletine suç duyurusu! Camide yaptıkları isyan ettirdi

Çin merkezli uygulama TikTok'ta cami görevlilerinden izin almadan camiye girip cübbe ve sarık giyen kadının çektiği rezalet video ile ilgili..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı