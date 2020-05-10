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Aktüel

Karantinadaki anne adayına "Anneler Günü" sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 15:55:26 -
Karantinadaki anne adayına "Anneler Günü" sürprizi

KIRIKKALE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten Kırıkkale'deki öğrenci yurduna getirilerek gözlem altında tutulan 7 aylık hamile anne adayına "Anneler Günü" sürprizi yapıldı.

Kuveyt'ten 6 Mayıs'ta getirilen 70 kişi arasında yer alan 7 aylık hamile Kübra Kaşıkçı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdunda karantina sürecini geçiriyor.

Bebeğinin cinsiyetini karantinada öğrenen Kaşıkçı'ya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği Anneler Günü hediyesi takdim edildi.

Yurt görevlileri, bebek için de çeşitli hediyeler verdi.

Sürprizden dolayı görevlilere teşekkür eden Kaşıkçı, "Çocuğumun cinsiyetini burada öğrendim. Kuveyt'te hastaneye gidememiştik. Bu sürpriz bizi daha da mutlu etti. Zaten her konuda bize yardımcı oluyorlar. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz zaten oradaykende 'ölürsek de vatanımızda ölelim' diyorduk. Çok mutluyuz, iyi ki buradayız." diye konuştu.


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