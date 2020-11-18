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Yerel Karantinada olması gereken adam bakın nerede yakalandı
Yerel

Karantinada olması gereken adam bakın nerede yakalandı

Aksaray'da otobüs şoförlüğü yapan adam, koronavirüs temaslısı olması nedeniyle karantina altında olması gerekirken direksiyon başında yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 09:17:00 -
Karantinada olması gereken adam bakın nerede yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Aksaray-Ankara kara yolunda toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin denetim yapan polis ekipleri, saat 21.30 sıralarında Ankara'dan Aksaray'a gelen Ahmet Kaçıran yönetimindeki 68 HZ 325 plakalı yolcu otobüsünü durdurularak denetim yaptı.

Şoför Kaçıran ve 2 yolcu HES kodu üzerinden kontrol edildi. Denetimde şoför Ahmet Kaçıran'ın sorgusunda koronavirüs temaslısı olduğu ve karantinada bulunması gerektiği tespit edildi.

Sürücü Kaçıran, polis ekiplerinin çağırdığı 112 ekiplerince karantinaya alınmak üzere evine götürüldü. Karantina kurallarına uymayan otobüs sürücüsüne 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Sürücü Ahmet Kaçıran kendisini karantinaya götüren sağlık görevlilerine, "Bana, bugün saat 17.00'de seyir halindeyken 2 gün önce taşıdığım bir yolcunun durumunun pozitif çıktığı ile ilgili bir mesaj geldi. Daha sonra beni arayıp evime gitmemi söylediler. Ben de Ankara'dan otobüs ile Aksaray'a geliyordum" diye kendini savundu. 112 ekipleri, Kaçıran'ı 14 gün karantinada kalmak üzere evine götürdü. Otobüsteki 2 yolcu ise başka bir araçla otogara götürüldü.

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