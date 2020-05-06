  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karantinada odalarında kaldığı öğrencilere burs verecek

Yeniakit Publisher
2020-05-06 19:25:17 -
Karantinada odalarında kaldığı öğrencilere burs verecek

MERSİN (AA) - Suudi Arabistan'dan getirildiği Mersin'de gözlem altında tutulduğu yurtta kalan Türk vatandaşı, odasını kullandığı 3 kız öğrencinin eğitim masraflarını karşılamaya karar verdi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, berberlik yapan 44 yaşındaki Gökmen Aşkaroğlu Türkiye'ye döndüğünde 14 günlük karantina sürecini Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Kız Yurdunda geçirdi.

Aşkaroğlu, kendisine gösterilen ilgi üzerine odasını kullandığı 3 kız öğrenciye burs verme kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aşkaroğlu, "Yurt dışından getirip, bizlere her konuda destek olan devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Karantina süreci boyunca bizlerle her konuda ilgilenen yurt idaresine, temizlik, güvenlik ve sağlık personeline de şükranlarımı sunuyorum. Yemek, bakım, temizlik konularında hiçbir eksiğimiz olmadı." ifadelerini kullandı.

Aşkaroğlu, kendisinin de iki kızı olduğunu belirterek, "Odalarını kullandığım öğrencilere burs vermek istedim, çünkü ben de bir babayım." diye konuştu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı