Karantina yurdundaki hizmeti, çektiği videoda övgü dolu sözlerle anlattı

Kırgızistan'ın Celalabad kentinden geldikten sonra karantina sürecini Maltepe'deki Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'nda geçiren 27 yaşındaki Bedirhan Can, yurtta sunulan imkan ve hizmetlerden duyduğu memnuniyeti çektiği videoyla paylaştı - Bedirhan Can: - "Bizleri tek kişilik odalarda ağırlıyorlar. Odalar gayet steril. Belirli periyotlarla temizleniyor, özel bir maddeyle dezenfekte ediliyor. Personel hangi ihtiyacımız olursa olsun bize karşı güler yüzle davranıyor. Ramazandan önce günde 3 öğün, ramazanda iftar sahur olarak düzenli bir şekilde yemek veriliyor" - "Burası bana göre cennetten bir parça. Genel itibarıyla baktığımızda gerçekten 5 yıldızlı bir otelden farkı olmayan bir yer. Her türlü hizmetimiz sağlanıyor"