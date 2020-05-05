Karantina yurdundaki hizmeti, çektiği videoda övgü dolu sözlerle anlattı

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırgızistan'tan getirilen yolcular arasında bulunan ve Maltepe'deki Mimar Sinan Öğrenci Yurduna yerleştirilen Bedirhan Can, karantina sürecinde yurtta verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti çektiği videoda övgü dolu sözlerle anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliyeler kapsamında yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen vatandaşlar, sunulan hizmet ve imkanları görünce bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gururunu yaşıyor.

Üniversite ve dil eğitimi için gittiği Kırgızistan'da 10 yıldır yaşayan, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesinde Öğretim Görevlisi 27 yaşındaki Bedirhan Can da tahliye seferiyle Kırgızistan'dan Türkiye'ye geldi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Maltepe'deki Mimar Sinan Öğrenci Yurdunda gözetim altında tutulan Can, burada karşılaştığı hizmet ve ilgiyi çektiği videoda anlatarak memnuniyetini dile getirdi.

Yurtta kendilerine sunulan sıcak yemek, hijyen seti, kişisel bakım, temizlik malzemesi, ücretsiz internet gibi imkan ve hizmetleri görüntüleyen Can, videoyu sosyal medya hesaplarından da paylaşarak yetkililere teşekkürlerini iletti.

- "Devletin nasıl yetişeceğini düşünürken hayretlere düştük"

Kırgızistan'ın Celalabad kentinden gelen Bedirhan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sonrası tahliye operasyonları kapsamında Türkiye'ye dönmek için başvuru yaptığını ve devletin bu imkanından yararlandığını ifade etti.

Tahliye için başvurduğunda devletin kendisini Celalabad gibi bir bölgeden alıp almayacağı konusunda tereddüt ettiğini dile getiren Can, şöyle konuştu:

"Devletimize güvenen bireyleriz tabii ki onda hiçbir şüphe yok fakat Celalabad bir Bişkek değil, başkente 560 kilometre uzakta. Hava trafiği durmuş vaziyette. Kara yolundan gidemiyorsunuz, yol üzerinde 40'tan fazla denetim noktası var. Bu denetim noktalarının her birinden geçebilmek ayrı bir diplomatik süreç gerekiyor. Celalabad'da 6, Oş'ta 17 kişi tahliye olacaktı. Devletimiz 24 saat içerisinde diplomatik izinleri alıp araçları ayarlayarak Celalabad'dan Bişkek'e bizlerin naklini sağladı. Devletin nasıl yetişeceğini düşünürken hayretlere düştük. Bişkek'e indiğimizde kalacağımız otel dahi hazırdı. Yiyeceğimiz yemeklerden tutun da Türkiye'ye ulaşımımıza kadar her şey ayarlanmıştı."

Can, Türk Hava Yollarının uçağıyla Kırgızistan'da yaşayan 305 Türk vatandaşının ciddi bir tahliye operasyonuyla 21 Nisan'da Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

- "Burası bana göre cennetten bir parça"

Maltepe'deki Mimar Sinan Öğrenci Yurduna yerleştirildiklerini aktaran Can, "Burada çok güzel bir ağırlamayla karşılaştık. Otobüslerle yurdun önüne geldiğimizde yurt müdürü yanımıza geldi. Bize, 'İçeride sıcak suyunuz var, şartlarınız, odalarınız bu şekilde olacak.' dedi. O kadar görevli olmasına rağmen yurt müdürü bizi bilgilendirdi. Bu bize bir güven verdi." ifadelerini kullandı.

Bedirhan Can, yurttaki hizmetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Bizleri tek kişilik odalarda ağırlıyorlar. Odalar gayet steril. Belirli periyotlarla temizleniyor, özel bir maddeyle dezenfekte ediliyor. Her sabah gelip ateşlerimizi ölçüyorlar. Personel hangi ihtiyacımız olursa olsun bize karşı güler yüzle davranıyor. Bu insanlar bunu isteyerek gönülden yapıyorlar. Ramazandan önce günde 3 öğün, ramazanda iftar sahur olarak düzenli bir şekilde yemek veriliyor. Hiç dakikasını aksatmadan getiriyorlar. En büyük hizmet budur. Burası bana göre gerçekten cennetten bir parça. Genel itibarıyla baktığımızda 5 yıldızlı bir otelden farkı olmayan bir yer. Ücretsiz internet hizmeti veriliyor. Her türlü hizmetimiz sağlanıyor. "

- "Devletimiz ebed müddet var olsun"

Osmanlı Devletinin birçok ülkede hüküm sürdüğünü hatırlatan Can, "İşte bu merhamet anlayışıyla bu nizamla düzenle ruhla buralarda hüküm sürmüş, var olabilmişiz. Bu ruh olmasaydı bunu yapamazdık. Bu ruhun bugün tekrardan alevlendiğini görüyoruz. Bunun en büyük örneklerinden birisi de bu yurtta geçirmiş olduğumuz 14 günlük karantina süreci oldu. Devletimiz ebed müddet var olsun." diye konuştu.

Can, bugün karantina sürecinin dolduğunu, Ordu'nun Fatsa ilçesine gideceğini söyleyerek, "İnsanlardan uzak, doğada, kırda, bayırda zaman geçireceğim. Hem kendimizi hem başkalarını korumuş olurum." dedi.