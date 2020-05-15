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Karantina yurdunda ramazan etkinliği

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kuveyt’ten getirilerek Kırıkkale’deki karantina yurtlarına alınan vatandaşlar için ramazan etkinliği düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 00:37:58 -
Karantina yurdunda ramazan etkinliği

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kuveyt’ten getirilerek Kırıkkale’deki karantina yurtlarına alınan vatandaşlar için ramazan etkinliği düzenlendi.



Çin’de ortaya çıkarak tüm dünya ülkelerine yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da salgın ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Kuveyt’ten getirilen 70 kişi, Kırıkkale’deki karantina yurduna alındı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yahşihan İlçe Müftülüğünce iftar sonrası yurt bahçesinde etkinlik düzenlendi. Programda, din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Yahşihan İlçe Müftüsü Muharrem Evirgen’de ramazan ayının fazileti, oruç, Kadir Gecesi ve diğer dini konularla ilgili konuşma yaptı. Program sonunda korona virüs pandemisinin bir an önce bitmesi için dua edildi. Karantinadaki vatandaşlar ise odalarının pencerelerine çıkarak yapılan duaya eşlik etti.

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