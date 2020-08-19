Karantina ve alerjiler arasındaki bağlantı araştırılacak

İrlandalı bilim insanları, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karantinalar ile alerjiler arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla yeni bir çalışma yapacaklarını açıkladı. Çalışma kapsamında, İrlanda'da Mart ve Mayıs aylarında doğan 1000 bebek üzerinde çeşitli incelemelerin gerçekleştirileceği bildirildi.

Konuya ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Jonathan Hourihane, "Karantina, hayat boyu süren hastalıkların, İrlanda'da ve diğer gelişmiş ülkelerde büyük sağlık ve sosyal yüklere sebep olan sorunların kökenlerini değerlendirmek eşsiz bir fırsat sunuyor." şeklinde konuştu.

Doğumdan sonra bebeğin bağışıklık sisteminin anne karnının dışındaki yeni zorluklarla mücadele etmeye başladığını dile getiren Hourihane, açıklamasına şöyle devam etti: "Yerde oynayan, kirlenen, çok fazla ortamda çok fazla insanla temas eden çocuklar görmek istiyoruz. Bunun getirisi genellikle daha güçlü bağışıklık sistemidir. Mikrobiyom adı verilen sağlıklı bağırsak bakterisi popülasyonuyla bağlantılıdır."

Ayrıca Hourihane, bu süre zarfında acile gelen çocuk hasta sayısının ve sezonluk grip virüsü oranının normalden daha düşük olduğunu kaydetti.