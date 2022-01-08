Karantina süresi neden 7 güne indirildi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendi. Hafif geçiren yada hiç semptom göstermeyen kişilerin karantina süresi 7 gün iken, 5. günde test yaptırıp negatif çıkan kişilerinde karantinası sona eriyor. Ayrıca temaslı kişiler hatırlatma dozunu son 3 ayda yaptırmış yada hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Aşısız yada hatırlatma dozunun üzerinden 3 aydan fazla geçmiş kişiler 7 gün karantina süresine tabi tutulur. Peki karantina süresi neden 7 güne düşürüldü?

Benzer süreler Avrupa'daki birçok ülkede de uygulanıyor

Türkiye’de pozitif vakalarda karantina süresinin 7 güne çekilmesinin temel nedeni, sağlık hizmetleri başta olmak üzere, ticari, ekonomik işlerin aksamaması olarak açıklanabilir. Benzer süreler, Avrupa’daki birçok ülke tarafından da uygulanıyor.

Hizmetlere etkisi azaltılacak

Dünya da örneklerini gördüğümüz 7 günlük karantina süresinin bu şekilde revize edilmesinde sağlık hizmetlerinin aksamaması hedefleniyor. Uzmanlar, 7 günlük karantina sonunda virüsün bulaş göstermeyeceğine dikkat çekiyor. Bunun da sağlık sistemi ve personeli üzerindeki yükü hafifleteceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu karar sağlık hizmetlerinin yanı sıra ticari ve ekonomik işleyişin aksamamasına yönelik de atılmış bir adım.