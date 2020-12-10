Önceleri 14 gün olarak uygulanan karantina süresi, Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirildi. Bakanlık karantina süresinde yapılan değişikliğin uluslarası güncellemelere paralel olarak yapıldığını duyurdu. Peki, karantina süresi kaç gün?

Karantina süresi kaç gün?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi. Karantina süresi değişti. Koronavirüs hastalarının yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresi 10 gün olarak güncellendi.

Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemelerin, Türkiye tarafından anlık takibi yapılarak rehberlere entegre ediliyor.

Sağlık Bakanlığı, bu kapsamda "Covid-19 Rehberi - Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Ve Filyasyon" konulu rehberde bazı güncellemeler yaptı.