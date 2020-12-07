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Sağlık Karantina süreleri değiştirildi
Sağlık

Karantina süreleri değiştirildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile koronavirüs tespit edilen kişilerle temas edenlerin karantina süresinde değişiklik yapıldığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:42:00 - 2020-12-07 14:45:33
Karantina süreleri değiştirildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile koronavirüs hastaları ile temas eden şüphelilerin karantina süresinin değiştirildiği duyuruldu. "Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir." denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Yakın temaslılar 10 gün süresince karantinada kalır'

Yakın temaslı kişilerde karantinanın sonlandırılması aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

'Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler. Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir. PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır.'

'PCR'ı negatif çıkan çalışanlar 8. gün işe dönebilir'

'Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir. Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.'

 

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