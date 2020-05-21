Karantina sürecinde doğum yapan anne bebeğine "Recep Tayyip Erdoğan" adını verdi

ADIYAMAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında KKTC'den Adıyaman'a getirilen ve gözlem altındayken kaldırıldığı hastanede doğum yapan anne, bebeğine "Recep Tayyip Erdoğan" adını verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında gemiyle Mersin Limanı'na oradan da kara yoluyla Adıyaman'a getirilen 173 tarım işçisinin Safvan Bin Muattal Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Karantinadakiler arasında bulunan hamile Ayşegül Yürek, doğum sancısı başlayınca 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde üçüncü bebeğini dünyaya getirdi.

Bebeklerine "Recep Tayyip Erdoğan" adını veren Ali ve Ayşegül Yürek çifti, büyük mutluluk yaşadı.

Baba Ali Yürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC'ye narenciye toplamak için gittiklerini, koronavirüs nedeniyle karantina altına alınmak üzere Adıyaman'daki Safvan Bin Muattal Yurdu'na getirildiklerin söyledi.

Kendilerini yurda getiren devlet yetkililerine teşekkür eden Yürek, şöyle konuştu:

"Şu an karantina altındayız. Sağlık her şeyden önemli. Eşim hamileydi, karantina sürecinde doğum yaptı. Hediye verecek maddi durumum olmadığını düşündüm ve en güzeli hediye olarak bebeğimizin adını çok sevdiğim hayalini kurduğum Cumhurbaşkanımızın adını 'Recep Tayyip Erdoğan' verdim. Hayalim gerçek oldu. İnşallah bebeğim Cumhurbaşkanıma benzer. Yarın sabah karantinamız bitiyor. Memleketimiz Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gideceğiz. Yurtta bizlere yardımını ve tüm ihtiyaçlarımızın giderilmesinde yardımcı olan AFAD ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederim."

Anne Ayşegül Yürek ise üçüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini ifade ederek, "Bebeğimizin adını çok sevdiğimiz Recep Tayyip Erdoğan koyduk. Yurtta çok memnunuz. Bize çok iyi bakıyorlar. Tüm ihtiyaçlarımız eksiksiz gideriliyor. Yarın yurttan ayrılıyoruz. Her şey için çok teşekkür ederiz." diye konuştu.