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Dünya Karantina ekibinin yaptığı pes dedirtti! Çin yine bildiğiniz gibi
Dünya

Karantina ekibinin yaptığı pes dedirtti! Çin yine bildiğiniz gibi

Çin'de temaslı olduğu belirlenen kişinin evine giren ekip, şahsı zorla karantina merkezine götürmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 07:30:00 -
Karantina ekibinin yaptığı pes dedirtti! Çin yine bildiğiniz gibi

Koronavirüse karşı "sıfır vaka" politikasından ödün vermeyen Pekin yönetimi, dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Vatandaşlar, uygulama nedeniyle günlük hayatta zorluklarla karşılaşırken, bu durum ekonomik kayıplara da yol açıyor.

Asya ülkesi Çin'de katı tedbirlere karşı sokaklarda protestolar düzenleniyor. Koronavirüse karşı oluşturulan timler ise sert müdahaleleriyle gündem oluyor.

Ülkenin güneyindeki Hangzhou kentindeki yetkililer, karantina tesisine gitmeyi reddettiği iddia edilen ve temaslı olduğu belirtilen kişinin evine girdi.
Çinli vatandaşı evinden almaya çalışan iki görevlinin yoğun bir mücadele verdiği, hedefteki ismin ise direndiği görüldü.

CNN International'ın haberine göre, yetkililer, daha sonra görüntülerden dolayı özür diledi.

Kullanıcılar, "Kahretsin, ABD'deki insanlar da maske takmaktan şikayet ediyor. Bir karantina tesisinde ve kendi evinizde karantinaya girmenin ne farkı var?" şeklinde ifadeler kullandı.

 

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