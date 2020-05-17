Karantina bölgesinde dezenfeksiyon başladı

Antalya’da korona virüs önlemleri çerçevesinde karantina uygulanan bölgede ikamet eden Muratpaşa Belediyesi personeli, belediye tarafından kendilerine ulaştırılan teknik ekipman, özel kıyafetler ve kimyasallarla dezenfeksiyon çalışmasına başladı. Yarın da bölgede sokaklar baştan sona arazözlerle yıkanacak.

Muratpaşa Belediyesi, İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile karantina altına alınan bölgede dezenfeksiyon çalışmasına başladı. Belediye, karantina bölgesinde ikamet eden 8 personeline dezenfeksiyon ekipmanları ve Sağlık Bakanlığı izinli biyosidal ürünler ve özel kıyafetlerini ulaştırdı. Ekipler sabah saatlerden itibaren çalışmalara başlarken ilk olarak pozitif vakanın çıktığı ev tepeden tırnağa dezenfekte edildi. Daha sonra tüm bölgenin dip bucak dezenfeksiyonuna geçildi. Bina girişleri, bahçe kapıları, kamusal alanlar, çöp konteynerleri dezenfekte edilirken yarın da arazözlerle bölgede tüm sokaklar dezenfektan maddelerle yıkanacak. Muratpaşa Belediyesi, karantina öncesi de bölgede aynı personelle dezefeksiyon çalışması gerçekleştirmişti.