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Yerel Karantina altındalardı... Engelli oğlunu bıçakladı!
Yerel

Karantina altındalardı... Engelli oğlunu bıçakladı!

Afyonkarahisar'da karantina altındaki aile içinde kavga çıktı. Kavga sırasında yüzde 50 engelli olan oğlunu bıçakladığı belirtilen babanın, karantinadan da kaçtığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:35:00 -
Karantina altındalardı... Engelli oğlunu bıçakladı!

Olay, Afyonkarahisar'ın Dervişpaşa Mahallesi, Kemal Aşkar Caddesi üzerindeki binanın 2 katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı oldukları için evlerinde 4 günden bu yana karantinada olan aile arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, 44 yaşındaki baba Kemal A.D., öfkelenerek yüzde 50 zihinsel engelli oğlu Emrah A.D.’yi (22) bıçaklayarak evden kaçtı. Sesleri duyan komşularının haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Emrah A.D.’yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Gencin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay sonrası polis ekipleri oğlunu bıçaklayarak karantinadan kaçan babayı bulmak için çalışma başlattı.

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