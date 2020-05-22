  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kamu mesai saatleri değişti mi? Kamu çalışma saatleri kaç oldu?

Yalçın Topçu: Aliya İzzetbegoviç sadece ümmet için değil, bütün iyi insanlar için rol model bir şahsiyettir

İHH'dan Asya ülkelerine ramazan yardımı

Oruç fidyesi ne zamana kadar verilir?

Hayat Eve Sığar uygulaması ile kod nasıl alınır? HES kodu ile nasıl seyahat edilecek?
için kalan
Aktüel

Karantina altında olan 274 kişi bayramı evlerinde geçirecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Cezayir’den gelerek Adıyaman’daki yurtta karantina altında bulunan 274 kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçirecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 22:10:25 -
Karantina altında olan 274 kişi bayramı evlerinde geçirecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Cezayir’den gelerek Adıyaman’daki yurtta karantina altında bulunan 274 kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçirecek.


Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında KKTC’den Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredili Yurtlar Kurumuna ait Safvan Bin Muattal Kız Yurdu’na 173 tarım işçisi ve Cezayir’den de 101 kişi olmak üzere 274 kişi getirilmişti. Yurtlarda kalan 274 kişi Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrasında memleketlerine yolcu edildi.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Misafirlerimizi bugün itibariyle uğurluyoruz. 101 Cezayir’den 173’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen tarım işçilerimizi vatandaşlarımızı bugün itibariyle cumhurbaşkanımızın Ramazan Bayramını genelgesi dolayısıyla karantinası sona erdiği ve evlerine uğurladığımız bir gün. Tabi bu süreç içerisinde toplamda 3. Etap boyunca bin 400 vatandaşımızı Adıyaman’da yurtlarımızda misafir ettik” dedi.


Cezayir’den gelen ve bayramı evinde geçirecek olan Furkan Naz, “Bizler Cezayir’den geldik Ağrı Patnos’a gidiyoruz, 14-15 günlük bir süreç geçirdik. Bütün çalışanlara ve bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


Ali Naz ise, “Bizlerde çok güzel bir süreç geçirdik, devletimiz var olsun. Yani bizler burada güzel günler geçirdik. Bizler Cezayir’den geldik böyle güzel bir karşılama gördük, vatanımız var olsun” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı