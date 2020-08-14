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Yerel

Karantina altına alınan mahalleden iyi haber

Malatya'daki Yeni Mahallesi'nde 14 gündür uygulanan karantina uygulamasına son verildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:48:00 -
Karantina altına alınan mahalleden iyi haber

Türkiye'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok mahalle karantina altına alındı. Karantina uygulamasının verdiği neticeler sonrası, söz konusu mahallelerde yeni vakalara rastlanmıyor.

Malatya'da yeni tip koronavirüse karşı karantina altına alınan Yenice Mahallesi'nden iyi haber geldi. 14 günün ardından mahalledeki karantina uygulamasının sona erdiği bildirildi.

Malatya'nın Battalgazi İlçe Hıfzıssıha Kurulu'nun 29 Temmuz’da aldığı karar gereği, merkez ilçe Battalgazi Yenice Mahallesinde uygulanan karantina uygulaması 12 Ağustos tarihinde Saat:16.00'dan itibaren kaldırıldı.

Sözü edilen mahallede filyasyon ekiplerinin yeni tip koronavirüs taraması yaptıktan sonra, mahallede yeni vakaya denk gelinmemesi üzerinde karantina uygulamasına son verildi.

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