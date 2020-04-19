Karantina altına alınan apartmanın etrafı baştan aşağı yıkandı

Çorum’un İskilip ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantina altına alındı.

İlçede ilk kez korona virüs vakasının görülmesinin ardından İskilip Belediyesi teyakkuza geçti. İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Ekizoğlu mahallesinde bulunan ve 19 ailenin yaşadığı apartmanın bulunduğu sokak ve etrafı ile bölgedeki araçlar dezenfekte edildi.

Apartmanın etrafına önce sıvı solüsyon döken ekipler daha sonra fırçalar ve itfaiye aracı ile yıkadı. Yıkama işlemenin ardından ekipler ayrıca apartmanın etrafını, bölgede bulunan araçları da ilaçladı. Yapılan çalışmaları karantina altında kalan vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Emniyet şeridi ile girişi kapatılan apartmana giriş çıkışlara izin verilmiyor.

İskilip Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; " Ekiplerimizin ilaçlama ve temizlik faaliyetleri devam ediyor. İskilip Belediyesi olarak, halkımızı seviyoruz sağlığına önem veriyoruz" ifadelerine yer verildi.