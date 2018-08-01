Karanlıkta koyu halkalar görmek o hastalığın habercisi mi?

Gözün çevresel faktörlerden dolayı ciddi hasar alması sonucunda da göz tansiyonu meydana gelir. Aynı zamanda guatr ve şeker hastalıkları da bu hastalığa yakalanma riski artırır. Miyop olan kişiler, kortizon kullananlar ve ağır göz iltihabı yaşayan kişilerde de göz tansiyonunun görülme ihtimali vardır.

Hastalık diğer hastalıklarla beraber ortaya çıktığından teşhis edilmesi zordur. Bu yüzden detaylı tetkikler yapılır.

GLOKOM (GÖZ TANSİYONU) BELİRTİLERİ

- Uyandığınızda yaşanan şiddetli göz ve baş ağrıları,

- Bulanık görme sıklığının artması,

- Karanlıkta ışıklı halkaların ve şekillerin belirmesi,

- Televizyon izlerken aniden gelen göz krampları gibi durumlar göz tansiyonun belirtileri arasındadır.

GLOKOM (GÖZ TANSİYONU) TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Basınca neden olan göz içerisindeki sıvının oranı düşürülmeye çalışılır. İlaç tedavisi ile kontrol altına alınmaya çalışılan bu yöntem işe yaramadığında cerrahi müdahale ile gözün içerisindeki sıvı boşaltılır. Nükseden bir hastalık olduğundan hasta tamamen bu durumdan kurtulmaz.

Yasemin.com'dan alınmıştır.