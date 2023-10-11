  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan yangın kontrol altına alındı
Yerel

Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2023-10-11 01:49:00 -

Burdur’da 4 Ekim’de başlayıp 6 Ekim'de kontrol altına alındıktan sonra tekrar başlayan Karanlıkdere Kanyonu yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Burdur'un Altınyayla ilçesi Ballık Köyü yakınlarında bulunan Karanlıkdere Kanyonu'nda 4 Ekim tarihinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını iki gün süren çalışmaların ardından kontrol altına alınmıştı. Sarp arazi şartları nedeniyle karadan müdahalenin zor olduğu kanyonda 6 Ekim tarihinde tekrar yükselen alevler kanyonun derinliklerine doğru ilerledi.

Hava araçları ile 5 gün boyunca müdahale edilen yangın kara ekiplerinin desteğiyle tekrar kontrol altına alındı. 7 gün süren yangında 8 hektar ormanlık alan yandı.

Kaynak: İHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23