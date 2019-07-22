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Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!

'Canan Kaftancıoğlu’nu öven insanların bulunduğu bir yerde bulunmam mümkün değildir' diyerek karanlık Odatv'den ayrıldığını açıklayan Nihat Genç, sosyal medya hesabından Kaftancıoğlu ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:51
Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!

Nihat Genç, karanlık Odatv'nin gerçek yüzünü ortaya koyarak skandallarıyla gündeme gelen CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun övüldüğü bir ortamda artık bulunamayacağını belirtip ayrılığı duyurmuştu. Genç, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak önemli bir detayı duyurdu.

Dün Odatv'den ayrıldığını duyuran Nihat Genç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Kaftancıoğlu'nun çözüm startını verdiğini belirterek, "Halk TV Ayşenur Arslan programı 12.15, Kaftancıoğlu, çözüm sürecini başlattığını ilan etti, çözümün 'Demokratik İttifak' bileşenlerinin beklentisi olduğunu söyledi, başta İmamoğlu'na oy verenler, CHP, İyi parti, Saadet, Halk TV'ye Sözcü, ODA TV'ye Cumhuriyet’e hayırlı olsun" dedi.

Çözüm startını vermenin amacının HDP'nin seçim sürecinde verdiği desteğin bir karşılığı olduğu belirten Genç, "Kaftancıoğlu çözüm startı vererek ne mi yapmak istiyor, HDP desteğinin alacaklarını tahsil ediyor" dedi.

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Nihat Genç ne demişti?

'Kaftancıoğlu'nun övüldüğü ortamda duramam' diyen Genç, şu sözlerle istifayı duyurmuştu:

'Benim burada Canan Kaftancıoğlu’nu öven insanların bulunduğu bir yerde bulunmam mümkün değildir. Bu kadar yanlışın içinde biz olamayız. Bunlar etnik milliyetçidir. Bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya geldiklerini kendileri söylüyor. Şimdi meydan bunlara kaldı. CHP’nin dümenini ele geçirince bunlar önemli hale geldi. Bizden şunu istiyorlar; Nihat Genç, Kaftancıoğlu’nun etnik milliyetçiliğini desteklesin. CHP’li kitleler ne der bilemem ben kendimi kurtarma peşindeyim. O yüzden Odatv’de yazamam

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:51
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  3. odatvsitesi

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