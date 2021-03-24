Karanlık Odatv'den Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın için aşağılık ifadeler

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Kadına yönelik şiddet, ekonomi gibi konularla ilgili Kur’an-ı Kerim’deki ayetleri kaynak göstererek sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın, başta Odatv olmak üzere solak medya tarafından hedef haline getirildi.

Ayasofya İmamı'nı hedef aldılar

Muhalif kesim ve feminist çevrelerin hakaretlerde bulunarak karalama operasyonu başlattığı Mehmet Boynukalın son olarak faizle ilgili yaptığı bir paylaşım üzerinden eleştirildi.

Boynukalın’a yapılan eş zamanlı saldırılara muhalif kesime karşı mütedeyyin çevre tarafından destek paylaşımları yapıldı. Ayasofya İmamı’na verilen destekler defalarca Twitter’da Türkiye’nin gündemine yerleşirken karanlık Odatv karalama operasyonuna tam hız devam ediyor.

Odatv'den karalama operasyonu

Fıkıh profesörü Ayasofya İmamı’nın 1995’te yazdığı tezi paylaşan Odatv attığı başlık ile algı oluşturmaya çalıştı.

Boynukalın'ın 1995’te yazdığı ‘İslam Hukukunda Zina Suçu ve Cezası’ başlıklı Yüksek Lisans Tezini paylaşan Odatv, “İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkan Ayasofya İmamının tezinden zina çıktı” başlığını attı.

‘Namus’ kavramını ‘sözde’ olarak geçiren, eşcinsel sapkınların yolunu açan İstanbul Sözleşmesi’ni destekleyen Odatv; İslam’da zinaya dair yazıdğı ibarelerden dolayı ise Ayasofya İmamı'nı suçlu göstermeye çalıştı.

Odatv'nin haberi:

Öte yandan Mehmet Boynukalın'ın tezinde şu ifadeleri kullandığı görüldü:

Örneğin grup evlenmesinden, homoseksüel evlenmelerden, swinger yani evli olarak bir arada yaşamakla beraber kadın ve erkeğin üçüncü kimselerle serbestçe ilişkide bulunabilmeleri gerektiğinden söz edenler bulunmaktadır. Bütün bu girişimler, bir ütopya niteliğini aşamaz ve aile kişi ile toplum arasındaki bağlantıyı sağladığından ailenin bu rolünü yerine getirmediği toplumun devam edebilmesine imkan yoktur. Aile ve din, bütün toplumlarda bulunan yerleşmiş birer kurumdur.

'Suç oranları garı meşru çocuklar arasında yüksek'

Ayasofya İmamı tezinin devamında, “Çünkü insanda topluma ait olma duygusu ancak aile ortamında yetişmekle oluşmaktadır. Suç oranlarının gayrı meşru çocuklar arasında yüksek olması bunun önemli bir kanıtıdır. Nitekim zinanın yaygın olduğu toplumlarda toplumsal bağların zayıflaması, nüfus azalması ve neslin bozulması açık bir şekilde gözlenmektedir” ifadelerini kullandı.