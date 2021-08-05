Karanlık Oda'nın katil Esed aşkını orman yangınları da söndüremedi!

Türkiye’de komploculuk hastalığının sol-Kemalist cenahtaki kalesi olan Oda TV yıllardır farklı kimseler tarafından defalarca izah edilen bir yalanı tekrardan ortaya attı.

Konu Suriye meselesiyle alakalı olunca dezenformasyon ve katilsevicilik baş başa gidiyor. Suriye halkının şanlı kıyamına çamur sürmek isteyen aklı ve kalbi bulanık tipler haliyle yalandan ve komplolardan güç alıyorlar.

İrancıları, Kemalistleri, Avrasyacıları bir araya getiren Suriye meselesi dünyanın geri kalanının sessiz kalması sebebiyle insanlık için bir imtihana dönüştü. Bir kişinin insani hasletler konusunda ne derece hassas olduğunu anlamak için Suriye’de yaşananlar hakkında ne düşündüğünü sormak yeteri kadar izah edici olabilir.

Oda TV isimli Esed sevdalısı asparagas haber sitesi “Beyaz Baretliler” üzerinden yine Suriye’de yaşananlar hakkında bilindik yalanları utanmadan sıralıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Akdeniz’de yaşanan yangınlara müdahale etmek için bölgeye yardım gönderen devlet ve STK’lara yönelik yaptığı teşekkür açıklamasında Beyaz Baretliler de yer alıyor.

Suriye’den Türkiye’ye destek olmak için gelen tek organizasyon Beyaz Baretliler değil. Suriye muhalefetine bağlı başka yapılar da destek için bölgeye ekip yolladılar. Beyaz Baretliler’in Türkiye’deki yangına müdahale etmek için gönüllü yollaması Oda TV için hiçbir şey ifade etmemiş anlaşılan! Her gün rejimin saldırısıyla karşı karşıya kalan Beyaz Baretliler ise yardım için geldikleri Türkiye’de Esed aşıklarının küstahlığına maruz kaldılar! Demek ki orman yangını bile birilerinin zalimlere duyduğu derin “sevgiyi” söndüremiyor!

Beyaz Baretliler hakkında ortaya atılan baştan aşağı saçma, akıl ve izandan yoksun iddiaları dile getiren Oda TV “Erdoğan'ın teşekkür ettiği 'Beyaz Baretliler' kim” başlıklı haberle bir yandan da Esed katilini aklama yoluna gidiyor. Misal olarak şu cümle aktarılabilir: 'Beyaz Baretliler' 2013 yılından beri birçok yerde çektikleri sahte video ve fotoğraflarla tanınıyorlar. Emperyalist ülkelerin 'Esad kimyasal silah kullandı, Esad klor gazı kullandı' yalanlarının baş aktörü olan örgütün en büyük yalanı ise 2018'de Doğu Guta’nın Suriye ordusu tarafından temizlendiği günlerde, basının da kullandığı kurgu video ve fotoğraflardı.

Esed canisinin kimyasal silah kullandığı defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen utanmadan bütün dünyanın şahit olduğu görüntülerin sahte olduğunu iddia etmek, yalanı huy haline getirmiş şeref ve haysiyetten nasibini almamış utanmazların karakteri değil de nedir?

Oda TV’nin Beyaz Baretliler hakkında ileri sürdüğü yalanlar hakkında Yıldıray Oğur’un kaleme aldığı “Bazı komplo teorileri öldürür” başlıklı yazı geniş bir çerçeve sunuyor, isteyen oraya da bakabilir.

Suriye Savaşı’nın başından beri söylenen en büyük yalanlardan birisi olan “katliam görüntülerinin stüdyolarda çekildiği” dezenformasyonunu arsızca dile getirmeye devam eden gazeteci müsveddelerine ne anlatabilirsiniz?

Milyonlarca insan Suriye’yi katliamlardan dolayı terk etmek zorunda kaldı. Bunların büyük bir kısmı da Türkiye’de. 4 milyon insan stüdyolarda çekilen savaş görüntülerinden korkup mu ülkesini terk etti? Oda TV’den cevap beklemiyoruz. Gölge etmesinler başka ihsan istemez!

Kaynak: Haksöz Haber