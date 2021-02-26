Karanlık Oda'nın acı kaybı

Yeniakit.com.tr

Karanlık Oda'nın operasyonel haberlerindeki en önemli tetikçilerinden Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda Tv'den ayrıldı. Son olarak bir MİT mensubunun cenaze törenini haberleştirip kimliğini deşifre eden Pehlivan ve Terkoğlu, MİT Kanunu ihlal etmekten dolayı cezaevine gönderilmişti.

Yeni görevlendirme

Karanlık Oda'nın yeni Genel Yayın Yönetmeni'nin Serdar Cebe, Haber Müdürü'nün de Elif Yılmaz olacağı öğrenildi. Uzun yıllar Doğan Medya Grubu'na bağlı Kanal D'de ana haber sunan Cebe, ardından Amerika'nın Sesi (VOA) kanalında muhabir olarak görev yapmıştı. Yılmaz ise yine Doğan Grubu'na Posta gazetesinde uzun yıllar haber müdürlüğü yapmıştı.

Barış Pehlivan 2007'den, Barış Terkoğlu ise 2008'den beri karanlık Oda'daydı.