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Gündem Karanlık Odacı tahliye edildi
Gündem

Karanlık Odacı tahliye edildi

Devletin güvenliği ve yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçundan 17 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan Oda TV yazarı Müyesser Yıldız, tahliye edildi. Yıldız ile birlikte yargılanan astsubay Erdal Baran’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, diğer sanık İsmail Zeki Dükel hakkındaki adli kontrol şartını da kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:28:00 -
Karanlık Odacı tahliye edildi

Mahkemede astsubay Erdal Baran, Müyesser Yıldız’ın kendisinden Kanal İstanbul, Şehitler Haftası ve Suriye ile ilgili üç evrak istediğini itiraf ederken, evrakları göndermediğini iddia etti.

Karanlık Oda TV’nin Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele1 TV Ankara temsilcisi İsmail Zeki Dükel ile onlara gizli bilgileri temin ettiği iddia edilen astsubay Erdal Baran'ın ‘devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçundan 6 yıl 3'er aydan 17 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle yargılandıkları Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki askeri casusluk davasının ilk duruşmasında mahkeme, Baran’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme Yıldız’ı adli kontrol şartıyla tahliye etti, Dükel hakkındaki adli kontrol şartını da kaldırdı.

CHP’li vekiller de izledi

CHP milletvekillerinin de izlediği duruşmada savunma yapan sanık Baran, kendisine atfedilen suçlamaları reddetti. İstanbul'daki Birinci Elektronik Harp Tabur Komutanlığı'nda ikmal astsubayı olarak malzeme alımı, arızalı malzemenin tamiri gibi konularla sorumlu olduğunu anlatan Baran, konumu ve görev yeri nedeniyle suçlamalara konu "gizli" evrakı hiç görmediğini, 10 yıldır bipolar tedavisi gördüğünü, bipolar ve şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlardan dolayı gitmediği yerlere gitmiş, katılmadığı toplantılara katılmış gibi anlattığını savundu.

Müyesser Yıldız da savunmasında, hakkındaki iddianameyi eleştirerek, "Bu bir iddianame değil intikamnamedir” dedi ve yazılarıyla bazı devlet büyüklerini rahatsız etmesinden dolayı hiçbir delil olmadan, hukuksuz biçimde gözaltına alınıp tutuklandığını savundu.

Ara karar açıklandı

Sanık İsmail Zeki Dükel de savunmasına "Benden vatan evladı, vatansever çıkar, başka bir şey çıkmaz" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkında ‘devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin’ suçundan bir değerlendirme yapılıp yapılamayacağı yönünde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasını, verilecek kararın bir örneğinin dosyaya kazandırılmasını kararlaştırdı.   

Baran'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, suç vasfının değişebileceğini göz önüne alarak Müyesser Yıldız'ı tahliye etti. Yıldız'a yurtdışına çıkma yasağı getirildi. Heyet, İsmail Zeki Dükel hakkındaki imza atma adli kontrol şartını da kaldırıp, davayı erteledi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Mehmet

adami ayar ediyorsunuz devletin gizli bilgilerini sizdirdiysa ve eski Genel kurmay baskani bu davayi etkiliyorsa arastirin iyice hainleri cezalandirin. Bu kadar zormu TC de hainlere ceza vermek ? idam gelsin!! normal bir nrkotik suclusunu nasil hizli tutuklayip cezasini kesiyorsaniz. bu hainlerde ulkemi zehirliyor kesin hesaplarini.
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