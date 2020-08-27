“Karanlık oda” ve FETö’cü siteler erişim yasağını deliyor

Mustafa Durmaz İstanbul

Türkiye’ye yönelik her türlü ihaneti sergileyen, AK Parti Hükümeti’nin altını oymaya kalkan şer odakları, sahtekarlıkta sınır tanımıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun erişim yasağı getirdiği Odatv ve Fetullahçı şebekeye ait internet sitelerinin farklı uzantılar üzerinden kin kusmaya devam ettiği deşifre oldu.

Hainler yine kafayı çıkardı

Millet iradesini gasp etmeye kalkan karanlık odalar, şimdi de korsan yayıncılığa soyundu. Libya’da yürütülen operasyonlarda görev alan MİT mensuplarımızın ifşa edilmesinin ardından Bilgi Teknolojileri Kurumu, 6 Mart’ta Oda TV’yi, erişime engellemişti. Mahkeme kararlarını tanımayan ve daha önce çeşitli uzantılar üzerinden yayın yapan karanlık odanın“odatv4.com” üzerinden kirli faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı. Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alınan erişim engelini takmayan Odatv, son zamanlarda terör örgütlerine karşı amansız mücadele veren güvenlik güçlerini hedef almaya başladı. Eşkıyanın polise yönelik saldırılarını görmezden gelen Odatv, 30 Mayıs’ta “Edirne, Zeytinburnu, Kadıköy, Eyüp ve Çorlu... Polis şiddeti neden artıyor” başlıklı yayınını servis etti. Karanlık oda, 25 Mayıs’ta ise bekçilerin ekmek almaya çıkan vatandaşları darp ettiği yönünde yalan bir haber hazırladı.

Başkan Erdoğan ve ailesine iftiralar savurması sebebiyle fişi çekilen Fetullahçı sitelerin de çeşitli uzantılarla kirli yayınlarını sürdürdüğü tespit edildi. Gazetemiz Akit’in haberleri sonrası erişim yasağı getirilen Grihat’ın “grihat3.com” adresi üzerinden yayın yaptığı öğrenildi. 15 Temmuz kanlı darbe girişimini “kurgu” olarak niteleyen Grihat’ın zaman zaman Akit’i de hedef aldığı görüldü. AK Parti iktidarını asılsız suçlamalar ile köşeye sıkıştırmaya çalışan KronosHaber’in ise, “kronos34” adresi üzerinden AK Parti’ye operasyon çektiği ifade edildi. Kronos adlı yalan haber üreten siteyi örgütün medya ayağında yer alan firari Doğan Ertuğrul’un yönettiği bilgisine ulaşıldı. Türkiye’ye yönelik tehditler karşısında teyakkuz halinde olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun şer odaklarına göz açtırmaması isteniyor. Korsan faaliyetlerde bulunan Odatv ve FETÖ’cü sitelere yönelik işlem yapılması bekleniyor.