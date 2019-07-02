Karanlık Oda TV'ye Belözoğlu tepkisi Medipol Başakşehir’de oynayan Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferini “FETÖ şüphelisi resmen imzaladı” başlığı ile veren Karanlık Oda TV, sosyal medyada büyük tepki gördü. Vatandaşlar, tepkilerini Twitter’de açtıkları ‘#YavşakOdaTv’ adı hashtag ile gösterdi.

Med,pol Başakşehir’de top koşturan Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’yi transferi Karanlık Oda Tv’nin ayarlarını bozdu. Sarı lacivertlilerin, transferi "Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu" başlığıyla internet sitesinden açıklamasının ardından, Oda TV, söz konusu haberi, “FETÖ şüphelisi resmen Fenerbahçe’de” başlığı ile duyurdu. Twitter’da ‘#YavşakOdaTv’ 'hashtag’i Oda Tv’nin Emre Belözoğlu transferini Fetullahçı Terör Örgütü ile ilişkilendirerek sunmasının ardından sosyal medya çalkalandı. Twitter’da “#YavşakOdaTv” adı altında hashtag açan kullanıcılar, Oda TV’ye büyük tepki gösterdi. Özellikle Fenerbahçe taraftarları, Oda Tv’nin bu tutumuna karşı sert mesajlar yayınladı.

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