Karanlık Oda TV'nin algı operasyonu elinde patladı

Türkiye düşmanlarının medyadaki sesi olan karanlık Oda TV, zeka seviyesini ortaya koyan rezil bir habere daha imza attı. "Oy yoksa kömür de yok" başlığıyla bir haber servis eden Oda TV, milletin aklıyla resmen alay etti.

Haberde Türkiye Taşkömürü İşletmeleri'nin (TKİ) AK Parti'nin az oy aldığı kentlere kömür yardımını azalttığını ve sadece sembolik oranda bedelsiz kömür yardımı yapıldığı hezeyanında bulundu.

AK Parti'ye oy vermeyen vatandaşlara kömür yardımlarının kesildiği safsatasını ortaya atarak algı operasyonu yapan haber sitesi görünümlü provokasyon bülteni, nüfusu Adana, Adıyaman ve Gaziantep gibi illere kıyasla daha az olan bölgelere doğal olarak daha az kömür yardımı yapıldığını akıl edemedi.

Yaptıkları her haberle ne denli bir zeka yoksunu olduklarını ortaya koyan Oda TV, AK Parti'nin yerel seçimlerde oy kaybettiği Artvin, Karabük, Tunceli, Sinop ve Iğdır''ın 17 yıl boyunca en az kömür yardımı yapılan iller arasında olduğunu iddia etti.

Söz konusu illerin nüfusuna bakmayı düşünemeyen zeka özürlü Oda TV, bu kentleri nüfusu çok daha yüksek olan Adana, Adıyaman, Konya ve Gaziantep ile kıyaslamaya kalktı.

Sadece Muğla'nın nüfusu yüksek

Öte yandan AK Parti'nin oy kaybettiği illerden sadece Muğla'nın nüfusu yüksek ancak bu kentin de diğer illere kıyasla daha zengin ve refah bir konumda bulunduğu ortada. Zengin insanlara da kömür yardımı yapılmadığı apaçık ortadayken Oda TV'nin her zaman olduğu gibi yine yalana sarılıp hükümeti hedef göstermeye çalışması büyük tepki topladı.

"Çamur at izi kalsın" mantığıyla hareket eden Oda TV'nin bu rezil haberi "Gezizekalılar nufusu az olan illere, tabi ki dağıtılan kömür de az olur" yorumlarını beraberinde getirdi.

Oda TV'nin haberinde bahsettiği illerin toplam nüfusu ve nüfus yüzdesine oranları şu şekilde:

Toplam Nüfus - Nüfus Yüzdesi

Artvin: 169.501 % 0,20

Karabük: 243.614 % 0,29

Muğla: 1.000.773 % 1,20

Tunceli: 83.443 % 0,10

Sinop: 216.460 % 0,26

Iğdır: 201.314 % 0,24

Adana: 2.258.718 % 2,70

Adıyaman: 632.459 % 0,76

Gaziantep: 2.101.157 % 2,51

Konya: 2.250.020 % 2,69