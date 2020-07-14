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Siyaset

Karanlık Oda TV’den büyük ahlaksızlık! Yine palavra sıktılar

Ürettiği yalan haberlerle özellikle mütedeyyin kesimi hedef gösteren Oda TV, ahlaksız yayınlarına bir yenisini ekledi. AK Partili Mehmet Muş’un, İYİ Parti’nin önergesine verdikleri ret oyuyla ilgili sözlerini çarpıtan Oda TV, haftalar öncesinde yalanlanan sözleri tekrar gündeme getirerek bir ahlaksızlık örneğine daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 10:23:00 - 2020-07-14 10:42:52
Karanlık Oda TV’den büyük ahlaksızlık! Yine palavra sıktılar

 yeniakit.com.tr  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrası AK Partili kurmayların girişimi ve Danıştay’ın kararıyla Ayasofya Camii, onlarca yıl sonra tekrar ibadete açıldı. 24 Temmuz’da Ayasofya Camii’nde ilk Cuma namazı kılınacak.

Kararın ardından Türkiye genelinde büyük bir sevinç yaşanırken, hazımsız şer odakları tepki çeken ifadeler kullanarak Ayasofya üzerinden irin saçmaya devam ediyor.

Son olarak Oda TV isimli tetikçi medya organı, haftalar öncesinde yalanlanmış bir ifadeyi tekrar gündeme getirerek yine yalan habere imza attı.

İYİ Parti’nin TBMM’de, yargı kararını beklemeden “Ayasofya açılsın” diyerek verdiği önergenin kabul edilmemesini hatırlatan haberde, “Fahrettin Altun tarafından başlatılıp, İP’in önerge vererek sürdürdüğü, CHP’nin desteklediği süreç, AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un  ‘Ayasofya'nın ibadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz. Danıştay'da bir dava yürümektedir, Temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır’ şeklindeki sözleri ile yeni ve geri dönülemeyecek bir boyut kazandı.” ifadelerine yer verildi.

Muş 1 ay 5 gün önce açıklama yapmıştı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bu iddialara 1 ay 5 gün önce cevap vermişti. Ayasofya’nın ibadete açılması önerisine hayır oyu vermediklerini belirten Muş, “Biz Ayasofya’nın ibadete açılmasına değil; İYİ Parti’nin grup önerisine ret oyu verdik. ‘Zulüm 1453’te başladı’ diyenler bizim Ayasofya davamızı anlayamaz!” demiş ve Meclis tutanağında yer alan konuşma metnini paylaşmıştı.

Tetikçi Oda TV, Mehmet Muş’un açıklamalarını görmezden gelerek Ayasofya’nın açılmasına ret oyu verildiği yalanını tekrar gündemete getirerek AK Partili isme alenen iftira attı. Belgeleriyle yalan olduğu ispatlanan konuda Soner Yalçın’ın sahibi olduğu Oda TV’nin bu denli pişkince yalan söylemesi “pes” dedirtti.

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Yorumlar

ali

hic namuslu ile namussuz, gercek ile carpitma/algi/ yalan, dogru ile yanlis, karanlik ile aydinlik.... bir olu mu? Tavuk g. yumutlamama yeminini tutar mi? saptan seker olur mu
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adem

yalan haberlere herhangi bir yaptırım olmadığı sürece bizler bunlar gibi şer odalarının haberlerine muhatap olmaya devam ederiz
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