Karanlık Oda TV iyice çirkefleşti

Araştırmacı Yazar Özer Ravanoğlu’nun Akit’e yaptığı açıklamalardan rahatsız olan Oda TV işi çirkefliğe vurdu. Ravanoğlu’nun komünizme karşı mücadeleyle geçen hayatını kendince “dinci” diye yaftalamaya kalkan Oda TV, açıklamaları tahrif ederek okurlarına sundu. Oda TV’nin “Keşke Yunan kazansaydı’ diyen dincilerden biri daha” başlığıyla kendisine açıkça iftira attığını vurgulayan Ravanoğlu, “Oysa açıklamalarımın hiçbir yerinde ‘Keşke Yunan galip gelseydi’ gibi bir ifadeye ya da bunu çağrıştırır bir imaya yer vermediğim gibi, CHP’nin Yunan işgali döneminde yasaklanan Ertuğrul Gazi’yi anma törenlerini, 1950’ye kadar engellediğine dikkat çektim. Oda TV ile yargı önünde hesaplaşacağım” diye konuştu.

Araştırmacı Yazar Özer Ravanoğlu’nun gazetemize yaptığı o açıklamalar:

CHP döneminin, Yunan işgalinden farkı yok