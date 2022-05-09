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Medya Karanlık Oda Anneler Günü'nde ne demek istedi? Mustafa Kemal'in annesinin cenazesine gitmemesini anlattılar
Medya

Karanlık Oda Anneler Günü'nde ne demek istedi? Mustafa Kemal'in annesinin cenazesine gitmemesini anlattılar

Oda TV, 8 Mayıs Anneler Günü'nde Mustafa Kemal'in annesinin cenazesine katılmadığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 20:36:00 - 2022-05-09 20:55:19
Karanlık Oda Anneler Günü'nde ne demek istedi? Mustafa Kemal'in annesinin cenazesine gitmemesini anlattılar

 Yeniakit.com.tr 

ODA TV, 8 Mayıs Anneler Günü'nde dikkat çeken bir habere yayınladı.

Mustafa Kemal'in annesinin cenazesine gitmemesini anlatan Oda TV, haberinde "Öldüğünü rüyasında gördü... Atatürk annesinin cenazesine neden gidemedi" başlığını kullandı.

Karanlık Oda anneler gününde ne demek istedi?

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

Mustafa Kemal Paşa biricik annesinin ölüm haberini nasıl aldı? Haberi almadan önce rüyasında annesini nasıl gördü? Cenaze törenine neden gidemedi? Bir süre sonra gittiği kabir ziyaretinde, dostlarına içini nasıl döktü? Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün en çaresiz kaldığı anısı bu videoda...

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