Karanlık hesaplar hekimlerin canına tak etti

Yeni Akit Ankara

Ortak bildiriye imza atan Aksaray, Amasya, Çorum, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tokat ve Yozgat Tabip odaları ile 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği, Ankara Tabip Odası Hekimiz Biz Grubu, Antalya Tabip Odası Önce Hekim Birliği Grubu, Hekim Hakları Derneği, İstanbul Tabip Odası Cumhuriyetçi Hekimler Grubu, İzmir Tabip Odası Hekim Güçbirliği Grubu ve Milliyetçi Hekimler Derneği, Türk Tabipleri Birliği’nin, 72. Büyük Kongre’de merkez konseyi tarafından başkan seçilen Şebnem Korur Fincancı hakkında yaptıkları yazılı açıklamada, “Türk Tabipleri Birliği Başkanı bizi temsil etmiyor” dediler.

Şaibesiz yönetici şart!

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Türk Tabipleri Birliği, 6023 sayılı yasayla kurulmuş, ülkemizdeki hekimlerin en köklü ve meşru meslek kuruluşudur. Birliğimizin öncelikli amacı, hekim haklarını korumak, hekimler arası dayanışmayı artırmak, halk sağlığını iyileştirmeye ve sorunlarını gidermeye yönelik bilimsel çözümler üretmektir. Türk Tabipleri Birliği’nin yasal misyonu doğrultusundaki çalışmaları, hem toplumun sağlığının iyileştirilmesini hem de ülkemizde hekimlerin haklarının kazanılmasını ve saygınlığının artmasını sağlayacaktır. Başta Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı olmak üzere, hekimleri temsil makamındaki insanların, bu makamı taşıyabilmesi için şaibesiz bir geçmişe ve bununla uyumlu kişilik, tavır ve duruşa sahip olması zorunludur.”

Bizi temsil etmiyor

“Sadece seçilmiş olmak kimseye meşruiyet kazandırmaz; meşruiyet liyakati de gerektirir” vurgusu yapılan açıklamada, şöyle denildi: “72. Büyük Kongre’de seçilen yeni Merkez Konseyi tarafından başkanlığa getirilen Dr. Şebnem Korur Fincancı, hekim haklarını savunmaya ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine, ulusal çıkarlarına ve kamu vicdanına aykırı eylem ve söylemleriyle öne çıkmış bir kişiliktir. Sadece seçilmiş olmak kimseye meşruiyet kazandırmaz; meşruiyet liyakati de gerektirir. Bu nedenle, mevcut Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Başkanı’nın bizleri temsil etmediğini ve kendileriyle mücadelemizin demokratik olarak süreceğini meslektaşlarımıza ve kamuoyuna ilan ediyoruz.”