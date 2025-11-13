  • İSTANBUL
Gündem ‘Karanlık Erol’ kararı gurbetçileri kızdırdı: Hakaretleri yanına kar kalmayacak!
Gündem

‘Karanlık Erol’ kararı gurbetçileri kızdırdı: Hakaretleri yanına kar kalmayacak!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
‘Karanlık Erol’ kararı gurbetçileri kızdırdı: Hakaretleri yanına kar kalmayacak!

Daha önce yaptığı “Türkiye’de kan su gibi akacak, iç savaş çıkacak. Bankalardaki mevduatlar dondurulacak. S-400’ler hiçbir şekilde Türkiye’ye gelmeyecek’ gibi hiç biri tutmayan karanlık öngörüleri nedeniyle ismi ‘karanlık Erol’a çıkan, ardından imam hatiplilere hakaretten 10 ay hapis cezası alan Erol Mütercimler son seçim sonrası yaptığı açıklama ile 7 milyon gurbetçinin Türkiye seçimlerinde oy vermesini ‘saçmalık’ olarak yorumlayarak gurbetçileri kızdırmıştı. Bununla da kalmayan Mütercimler bir de gurbetçilerden Türkiye’ye girişti ayakbastı parası alınmasını istemişti. Gurbetçiler adına Mütercimler hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla yapılan şikâyete kovuşturmaya yer olmadığı kararına Avrupa Kayserililer Federasyonu Başkanı Ali Hızar sert tepki gösterdi.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı ve Avrupa Kayserililer Federasyonu Başkanı Ali Hızar; gazeteci Erol Mütercimler hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla yapılan şikâyetin ardından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara sert tepki gösterdi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı'na itiraz eden Hızar’ın vekili Av Mustafa Talha Er; kamu davası açılmasını, Erol Mütercimler’in cezalandırılmasını ve ilgili videonun yayımlandığı siteden erişimin engellenmesini talep etti. Dilekçede, Mütercimler’in bir televizyon yayınında sarf ettiği şu ifadeler yer aldı; "Yurt dışında yaşayan gurbetçilere oy kullandırmak yanlış. Hem orada yaşayacaksın hem de benim ülkemle ilgili karar vereceksin, böyle bir saçmalık olur mu? Bunu engelleyemiyorsanız gelenlerden ayakbastı parası alacaksınız."

HEDEF; 7 MİLYON GURBETÇİ

İtiraz dilekçesinde bu sözlerin 7 milyonu aşkın Avrupalı Türk vatandaşını hedef aldığı belirtilerek; "Bölge farklılığı üzerinden toplumun bir kesimini aşağılayan, diğer kesime karşı kin ve düşmanlığa tahrik eden nefret söylemi. Gazetecilik toplumları birleştirmek için yapılır, bölmek için değil. Erol Mütercimler’in sözleri eleştiri değil, açıkça ayrımcılıktır. Düşünce özgürlüğü, toplumu bölecek ve kamu barışını tehdit edecek hakaretleri kapsamaz" denildi.

Hukuk Komisyonu Başkanı Av Mustafa Talha Er ayrıca Mütercimler’in daha önce de imam hatiplilere yönelik ifadeleri nedeniyle 10 ay hapis cezası aldığını hatırlatarak; "Tekrarlanan bu nefret dili artık alışkanlık hâline gelmiştir" dedi. Dilekçede, Avrupa’da yaşayan Türk toplumunun Türkiye ekonomisine yılda 80 milyar avroluk katkı sağladığına dikkat çekilerek şöyle denildi; "Bu insanlar sadece tatilci değil, ülkesine döviz kazandıran, yatırım yapan, kültürel köprü kuran bir topluluktur. Onlara hakaret etmek Türkiye’nin dış temsil gücüne de zarar verir."
AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar yaptığı kısa açıklamada; "Bu sadece bir kişisel hakaret değil, 7 milyonu aşkın gurbetçinin haysiyetine yönelmiş bir saldırıdır. Biz sessiz kalmayacağız, hukuken gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Gurbetçi Oy Vermemeli

Ben gidip köyümde oy vermiyorsam onlarda burası için oy vermemeli. Herkes yaşadığı yer için oy versin.
