Karanfilin tamı tamına günde 2 tanesi bile yeter! Ev sahipleri ama mutfağınızda bulunsun: Hem çok faydası var!

Dünyanın en bilinen baharatlarından biri olan karanfil genellikle yemeklere, çaylara ve tatlılara eklenerek tüketilir. Yiyeceklere kattığı lezzetin yanı sıra sağlığa olan faydaları da çok fazla. Karanfilin saymakla bitmeyen faydalarından yararlanmak için günde 2 tane tüketmek yeterli.

Güçlü bir antioksidan kaynağı

Antioksidan bakımından oldukça zengin olan karanfil, vücutta oluşan stresi atmak için birebir etki sağlar. Yorgun ve stresli bir günün ardından karanfil tüketmeyi deneyebilirsiniz. Aynı zamanda hücreleri daha sağlıklı hale getirir. Bu da erken yaşlanma veya güç kaybı gibi sorunların önüne geçebilir.



Sindirim problemlerini giderir

Midede oluşan şişkinlik veya gaz gibi sorunları yok etmek için karanfil tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra karanfil suyu da farklı bir seçenektir. Karanfil suyu, mide rahatsızlıklarını azaltarak sindirim sistemine iyi gelir. Hazımsızlık, kabızlık ve birçok sindirim sistemi sorununu kökten çözebilir. Özellikle kabızlık problemini önlemek için karanfil suyu içilebilir.

Diş ağrısı için birebir

Karanfil denince akla gelen ilk hususlardan biri de karanfilin diş ağrılarını azaltma etkisi. Halk arasında popülerleşen bu durumda karanfil gerçekten de diş ağrılarının önüne geçebiliyor. Bu da karanfilin içeriğindeki maddelerin diş yapısını uyuşturmasıyla gerçekleşiyor.



Karanfil yalnızca diş ağrılarını dindirmede etkili değil, vücutta oluşan diğer ağrılar için de ağrı kesici özelliğe sahip. Ağrı kesici özelliğini öjenol sıvısından alır. Karanfilin ağrı kesici ve anti inflamatuar özelliklerinden faydalanmak için iki yöntem mevcut.



Baş ağrısını yok etmek için bunları deneyin

İlk alternatif karanfil tozu tüketmek. Vücudunuzda oluşan ağrıları dindirmek için karanfil tozu ve kaya tuzunu bir bardak sütün içine ekleyin. Özellikle baş ağrısı için etkili olduğu belirtiliyor.

Baş ağrısını ortadan kaldırmak için karanfili katı halde de kullanabilirsiniz. Karanfili hindistan cevizi yağına batırarak şakaklarınıza ve baş çevresine masaj yapabilirsiniz. Bu işlem başınızda oluşan katılaşma hissini de rahatlatabilir.

Karanfil içinde bulunan flavanoidlerin eklem bölgeleri için birçok faydası var. Karanfil içindeki bileşenler kemik yoğunluğunu artırarak dokuların oluşmasında etkili bir rol oynar. Aynı zamanda kemiklerin ihtiyacı olan mineralleri de sağlar

Yapılan araştırmalarda da karanfilin zararlı bakterilere karşı olan etkisinin olumlu sonuçlar verdiği açıklandı. Yapılan testlerde özellikle karanfil yağı kullanımının bakterileri ortadan kaldırdığı gözlemlendi.

Kan şekerini düzenliyor

Karanfilin kronik hastalıklara karşı da faydalı etkileri var. Özellikle kan şekerini düzene sokabilen karanfili özellikle şeker hastaları tüketebilir. Kan şekeri problemleri yaşayan kişiler karanfilin insülin görevinden faydalanabilir. Karanfil tükettiğinizde kandaki fazla şeker dengelenir.

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Kanın pıhtılaşmasını yavaşlatıyor

Eğer kan sulandırıcı ilaçlar kullanmıyorsanız karanfil tüketmekte herhangi bir sakınca görülmüyor. Karanfilde bulunan öjenol, kanın pıhtılaşmasını yavaşlatır. Bu nedenle düzenli bir şekilde karanfil tüketmeden önce doktorunuza danışabilirsiniz. Sonrasında ise karanfili beslenme düzeninize dahil edebilirsiniz.