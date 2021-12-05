Karanfil nasıl kullanılır, neye iyi gelir? Karanfil suyu faydaları

Hem bütün hem de öğütülmüş hali bulunan karanfilin bir çok faydası var.

Karanfil nasıl kullanılır, neye iyi gelir?

Sindirim sistemi problemleri için iyi gelir.

Cildin daha genç ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Sindirim sisteminde yer alan bakterilerin idrar yoluyla atılmasını destekler.

Kemikleri güçlendirir.

Diş ve dişeti rahatsızlıkları için oldukça etkilidir.

Akciğer kanserinin ilk evresi için doğrudan etki sağlar.

Hafızayı güçlendirmesi ile tanınır.

İshal ve kabızlık gibi rahatsızlıklar için yardımcı olur.

Ağız kokusuna iyi gelir.

Zinde ve dinç şekilde günü geçirme imkanı verir.

Bakteri ve benzeri dış zararlıları öldürür.

Mide bulantısı ile kusmalar için birebir etki sağlar.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarını giderme noktasında için destek verir.

Akne ve sivilce gibi sorunların önüne geçer.

Karanfil nasıl kullanılır?

Karanfil tane şeklinde bulunur. Bu taneler ağız içerine konulup bekletilebilir. Bu sayede, ağız kokusundan kısa süre kurtulmak mümkün olabilir.

İsteyen karanfilin tanelerini, suyla beraber yutabilir. Midede sindirilen karanfil, suda demlenerek tüketildiği gibi fayda sağlar.

Karanfilin tüketim yollarından birisi de su içerisinde demlemeye bırakmaktır. Karanfil tanelerini (1 su bardağı için 7-8 adet) kaynamış sıcak suda 7 dakika bekletip içmek mümkündür.

Bunun yanında karanfilin tüketmenin diğer yolu toz haline getirmektir. Bu şekilde yemeklerin içerisine konulabilir. Karanfilin toz hali, aktarlarda rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca güvenilir aktarlardan karanfil yağı alınarak, masaj şeklinde cilde uygulanabilir.

Soğan karanfil ne işe yarar?

Soğan ve Karanfil ikilisi bir yandan burun tıkanıklığını açarken bir yandan da öksürük için faydalı olduğu bilinmekte. İşte bebek ve çocuklarımız için doğal antibiyotik kaynağı olan soğanla şifa yöntemidir

Karanfilin yan etkileri var mı?



Karanfil kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Sağlık için faydalı olan karanfilin aşırı tüketimi, yarardan daha çok zarar gösterebilir. Aşırı veya uzman kontrolü dışında tüketim bazı yan etkileri ortaya çıkabilir.