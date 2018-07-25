Karamürsel'de bıçak ve sopalarla saldırdılar
Karamürsel'de iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:30
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Karamürsel'de bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesiyle taraflar bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Meydana gelen kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlatt
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