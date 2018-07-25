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Karamürsel'de bıçak ve sopalarla saldırdılar

Karamürsel'de iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:30
Karamürsel'de bıçak ve sopalarla saldırdılar

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. 

Karamürsel'de bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesiyle taraflar bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Meydana gelen kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlatt

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:30
  1. Kocaeli
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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