Karamürsel'de bıçak ve sopalarla saldırdılar

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Karamürsel'de bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesiyle taraflar bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Meydana gelen kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlatt