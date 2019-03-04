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Karamürsel yüzme havuzu açılışa hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel’de inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu tanıtım töreni gerçekleşti.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:25
Karamürsel yüzme havuzu açılışa hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel’de inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu tanıtım töreni gerçekleşti.



Kocaeli’nde geniş sahil bandıyla su sporlarına ev sahipliği yapan Karamürsel ilçesi, yarı olimpik kapalı yüzme havuzuna kavuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, su sporlarına katılacak yeni yeteneklerin yetişmesi için Karamürsel ilçesine kapalı yüzme havuzu kazandırdı. Kısa bir süre önce yapımı tamamlanan Karamürsel Yarı Olimpik yüzme havuzu protokolün katılımı ile tanıtıldı. Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tanıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, daire başkanları, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



Tanıtım töreninde kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Her ilçeye yüzme havuzu yapacağız dedik, hamdolsun bir bir gerçekleştiriyoruz. Körfezimiz bir zamanlar kirliydi. Hamdolsun ki eski günlerine döndü. Şimdi sahillerimiz mavi bayraklı. Karamürsel’de de mavi bayraklı plajlarımız var. Ben de hafta da bir iki kez Karamürsel’e gelip mavi bayraklı sahilimizde denize giriyorum. İnşallah çocuklarımız kışın da bu tesisimizde yüzecek. Çalışacak ve geleceğin şampiyonları burada yetişecek" dedi.



Protokol konuşmalarının ardından Karate ve Tekvando branşında dereceye giren Ahmet Bulut, Ekrem Altuner Yılmaz, Enes Bulut, Rabia Şentürk ve Dilan Yılmaz’a Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım tarafından ödülleri verildi. Ödül töreni sonrası protokol, Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme havuzunu gezdi. Gezi sırasında protokol spor gösterilerini izledi. Gösteriler kapsamında dalgıçlar tarafından havuz içerisinde Türk bayrağı asıldı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:25
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