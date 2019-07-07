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Karamollaoğlu’nun kendine güveni üst seviyede! "Saadet Partisi belki şu an yeterli oy almadı ama…”

Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son seçimde aldıkları oyların tatmin edici olmadığını belirtip, "Saadet Partisi belki şu an yeterli oy almadı ama özgül ağırlığı en yüksek olan partidir" dedi.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:22
Karamollaoğlu’nun kendine güveni üst seviyede! "Saadet Partisi belki şu an yeterli oy almadı ama…”

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlenen Genel İdare Kurulu toplantısında, seçim öncesi 4 yıllık süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Adaletin particilikle tesis edilmeyeceğini ifade eden Karamollaoğlu, daha adil bir ortam oluşturmak için meselelere doğru teşhis koymak ve liyakatli insanlara görev vermek gerektiğini söyledi.

Son seçimde aldıkları oyların tatmin edici olmadığını belirten Karamollaoğlu, "Saadet Partisi belki şu an yeterli oy almadı ama özgül ağırlığı en yüksek olan partidir" değerlendirmesini yaptı.

'İktidara gelip problemleri çözmek için çabalıyoruz'

Temel Karamollaoğlu, bu yıl yapılacak kongreyle ülke problemlerini doğru teşhis edip, yerinde tedbirler alacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kongreyle, iktidara hazırlık çalışmalarımızı daha hızlı yürüteceğimiz kanaatini bütün milletimize duyuracağız. Bundan sonra ülkemizin her meselesiyle ilgilenecek grupların oluşturulmasına özen göstereceğiz. İhtisas sahiplerinden oluşmuş bir teşkilatla çalışacağız. Biz iktidara gelip problemleri çözmek için çabalıyoruz. Biz bu ülkede yaşayan herkesi kucaklayacağız. Bir defa bu ortam sağlanmadan huzur gelmez. Adaletin tesisi bizim baş meselemizdir."

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini de değerlendiren Karamollaoğlu, "Eğer ders alınırsa hem ülkenin problemleri çözülür hem de biraz daha rahat nefes aldırma imkanı olur. İstanbul seçimleri sadece bir ikazdı. Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki bu ülkenin içinde bulunduğu sorunlar çözülsün" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:22
  1. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu
  2. Balgat
  3. Genel İdare Kurulu
  4. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  5. seçim

YORUM YAZ

  • BekirBekir25 dk önce
    Bu ihtiyar koltugu kaybetmemek icin yapiyor bunlari....Ben sağ görüşlü bir seçmenim tercih etmem gerekirse perinçege oy veririm bu adama ve partisine asla....
  • MilletMillet30 dk önce
    HAİN KÖPEKLER KAFİRE ÇALIŞIYOR VE BUNDAN GURUR DUYUYOR ,ARTIK AĞIRLIĞIMIZ OLDU DİYORSUNUZ. BU YAPTIĞINIZI İBLİSTE YAPIYOR. ADEMOĞLUNUN CENNETE GİRMESİNİ ENGELLEYİNCE SEVİNİYOR. PEKİYİ ŞEYTAN BUNDAN NE KAZANIYOR. KOCA BİR HİÇ O ZATEN BAŞINDAN KAYBETTİ VE KESİN KAYBEDECEĞİNİ BİLİYOR .TIPKI SİZİN GİBİ .RAHMETLİ ERBAKAN HOCANIN DEYİŞİ İLE ; 'SİZİ GİDİ İBLİS AHLAKLILAR SİZİ GİDİ'
  • camış sürencamış süren31 dk önce
    saadetsiz camış biz oy alamadık ama bizim birleşenlerimizin toplamı olarak pkk nın belediyelerini almasını sağladık anlatımı
  • ZiyaZiya35 dk önce
    Ya karamollaoğlu beni güldürdün çok yaşa sende inanmıyorsun ama ne yapalım
  • İbrahim alİbrahim al36 dk önce
    Senin ne özgül ağırlığı n var bomboş sunuz sadece CHP ye yataklık yaparsın

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