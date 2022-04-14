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Medya Karamollaoğlu'nun kefil olduğu partinin hali bu!
Medya

Karamollaoğlu'nun kefil olduğu partinin hali bu!

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında Malatya CHP Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaygusuz'un ayetle dalga geçtiği skandal görüntüler ele alındı. Karahasanoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP'ye kefil olduğunu hatırlatarak şimdi ses çıkaramamasına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 12:41:00 -

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında Malatya CHP Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaygusuz'un ayetle dalga geçtiği görüntüler ele alındı.

Malatya CHP Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaygusuz, ve yanındaki bir takım kişiler, radyoda Fussilet Suresi okunduğu esnada arkadaşlarıyla ağlıyormuş gibi yaparak o anları kayda aldı. Ayetle dalga geçen CHP'li başkan ve yanındakiler videoyu sosyal medyada yayınladı. Skandal videoyu yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu diğer muhalefet partilerinin de bu görüntülere ses çıkarmadığını belirterek, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP'ye kefil olduğunu hatırlattı.

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Yorumlar

Türkeş

Temele asıl kim kefil olur sorarım size

Mutmaine

Soytarılığın adresi...
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