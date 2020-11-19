Karamollaoğlu'ndan yeni anayasa açıklaması! Akşener panikledi

Terör sevici HDP ile birlikte yeni bir anayasa çalışması başlattığı iddia edilen Millet ittifakında yer alan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortak bir basın toplantısı düzenledi.

HDP ile bir anayasa çalışması yapıldığını yalanlamak isteyen, Karamollaoğlu, İyi Parti ve diğer millet ittfakı üyeleri ile HDP'nin bir araya geldiğini söyledi.

Karamollaoğlu'nun sözleri sonrası konuşan Akşener, "Karıştırma oraları, o ayrı, o ayrı." dedi.