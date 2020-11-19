  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Karamollaoğlu'ndan yeni anayasa açıklaması! Akşener panikledi
Gündem

Karamollaoğlu'ndan yeni anayasa açıklaması! Akşener panikledi

Millet ittifakı üyeleri CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve terör sevici HDP'nin yeni bir anayasa taslağı üzerinde çalıştığı iddiası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 22:34:00 -

Terör sevici HDP ile birlikte yeni bir anayasa çalışması başlattığı iddia edilen Millet ittifakında yer alan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortak bir basın toplantısı düzenledi.

HDP ile bir anayasa çalışması yapıldığını yalanlamak isteyen, Karamollaoğlu, İyi Parti ve diğer millet ittfakı üyeleri ile HDP'nin bir araya geldiğini söyledi.

Karamollaoğlu'nun sözleri sonrası konuşan Akşener, "Karıştırma oraları, o ayrı, o ayrı." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor
Ekonomi

Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ed..
Boş metrobüste büyük ahkam kesen Ekrem’in sürprizi de büyük oldu
Siyaset

Boş metrobüste büyük ahkam kesen Ekrem’in sürprizi de büyük oldu

Seçim sürecinde, AK Parti döneminde boş metrobüse binerek, “Metrobüslerdeki yoğunluk için sürpriz bir çalışmamız” var diyen CHP’li Ekrem İma..
Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu
Gündem

Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu

Gezgin seyir füzesi hakkında konuşan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin hedefinin sadece Yunanistan değil tüm bölge olduğunu söyl..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay