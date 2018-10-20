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Karamollaoğlu'ndan 'Öğrenci Andı' açıklaması: Bu karara şaşırdık

Partisinin İlçe Başkanları Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Öğrenci Andı konusunda "Danıştay'ın kararı beni biraz şaşırttı. Tam olarak bizim hukukçularımızdan henüz derinliğini ifade eden bir değerlendirme almadım. Bekleyelim, bakalım ne çıkacak?" açıklamasında bulundu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 14:08
Karamollaoğlu'ndan 'Öğrenci Andı' açıklaması: Bu karara şaşırdık

Ankara'da yerel seçim hazırlıkları kapsamında partisinin ilçe başkanlarıyla bir araya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Danıştay 8. Dairesi’nın Öğrenci Andı'na ilişkin verdiği kararla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Danıştayın kararı beni biraz şaşırttı"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuşmasının ardından bir gazetecinin 29 Ekim resepsiyonunun Ankara'da değil, İstanbul'da yapılacağını belirtmesi üzerine, bu meselelerin, ülkenin problemlerinin çözülmesi için önem taşımadığını, halkın dikkatini başka yerlere çekmeye yaradığını kaydetti.

Danıştay'ın "öğrenci andı" kararına ilişkin soruya da Karamollaoğlu, "Danıştay'ın kararı beni biraz şaşırttı. Konu bir yönetmeliğin değişmesi ise usuller bellidir. Bu Anayasa'ya, kanunlara aykırıysa, başka bir şey. Sadece bir yönetmelikte değişiklik yapıldıysa bu başka bir şey. Tam olarak bizim hukukçularımızdan henüz derinliğini ifade eden bir değerlendirme almadım. Bekleyelim, bakalım ne çıkacak?" yanıtını verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili açıklaması hakkında, "Bir iddiayı doğruladılar, kabullendiler bu çok önemli bir şey. Şimdi bunu nasıl izah edecekler?" dedi.

"Şimdi bunu nasıl izah edecekler?"

Suudi Arabistan yönetiminin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "Konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğü" şeklindeki açıklamaları üzerine bir değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, "Bir iddiayı doğruladılar, kabullendiler bu çok önemli bir şey. Şimdi bunu nasıl izah edecekler? Burada akıl almaz bir facia yaşanmış. Bunun üstünün örtülmesi kanaatime göre mümkün değil. Dünyada bunun üstünün örtülmesine müteveccih yaklaşımlardan memnuniyet göstermiyor. Bu hadiseler hakikaten İslam alemi üzerinde de yanlış kanaatlerin doğmasına vesile oluyor." diye konuştu.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 14:08
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  4. Danıştay 8. Dairesi
  5. Öğrenci Andı
  6. Danıştay 8. Dairesi’nın Öğrenci Andı kararı
  7. 29 Ekim resepsiyonu
  8. Suudi Arabistan
  9. Cemal Kaşıkçı

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