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Siyaset Karamollaoğlu'ndan Muharrem İnce'yi kızdıracak sözler
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan Muharrem İnce'yi kızdıracak sözler

Yeniakit Publisher
2023-04-10 18:57:00 -
Karamollaoğlu'ndan Muharrem İnce'yi kızdıracak sözler

Seçime CHP listesinden giren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Muharrem İnce'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Gazetesi'ne 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kızdıracak açıklamalar yaptı.

Karamollaoğlu ayrıca Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı ve hükümetin adımlarını hiçe sayarak tepki çeken ifadeler kullandı.

"Muharrem Bey’in aday olmasının seçime etkisi ne olur?" sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu, "Zarar veriyor. Muharrem Beyin böyle bir adımı neden attığını anlamıyorum. Bu mantıklı değil. AKP’ye destek veriyorsan çık söyle. Bu AKP’nin işine yarayan bir adım. Aklım almıyor. Böyle bir mantık doğru değil. Buna rağmen milletin sağ duyusunun hakim olacağını, birinci turda bu işin biteceğini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tepki çeken SİHA çıkışı

Savunma sanayi ile ilgili soruya cevap veren Karamollaoğlu, ''Vaatlerini gerçekleştirdi. Savunma sanayide şunu yaptık bunu yaptık, Hepsi hikaye. SİHA’lar yapıldı ama bu Tayyip Bey'in değil SİHA’yı yapanların başarısı. Uçakları var, motoru nerede? Eskişehir’de devletin jet motor fabrikası var, modeller üretilmiş. Bir tanesi bile uçaklara, helikopterlere takılmadı" diye cevap verdi.
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