0553 313 94 23

Karamollaoğlu’ndan 'McKinsey' tepkisi: IMF'den daha beterine gittiler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada hükümetin ABD'li McKinsey şirketinden ekonomik konularda danışmanlık almasını eleştirdi. Karamollaoğlu paylaşımında, 'IMF'ye gitmeyin dedik ama gidin de bir şirkete teslim olun demedik!' ifadesini kullandı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 23:17
Karamollaoğlu’ndan 'McKinsey' tepkisi: IMF'den daha beterine gittiler

Temel Karamollaoğlu paylaşımında, “Baş örtüsü ve THY dışında nereye elinizi atarsanız atın felaketle karşılaşırsınız. Bunların başında da ekonomi. Gidin siz Amerika'dan Amerikan menfaatlerini her şeyin önünde tutan bir şirkete devleti müşavir yap Allah size akıl fikir versin” diyerek tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, “IMF'ye gitmeyeceğiz dediler tükürdüğümüzü yalamayız dediler daha beterine sürüklendiler. Yarabbim bunlara akıl ver izan ver. Yaptıkları hataları görüp hakikate dönme erdemini nasip eyle” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 23:17
  1. karamollaoğlu
  2. saadet partisi
  3. McKinsey

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zorbas kasırgası, Yunanistan'ın başkenti Atina'yı vuruyor!
    1. Zorbas kasırgası, Yunanistan'ın..
    2. Bodrum'da korkutan orman yangını!
    3. AK Partili Özkan: Türkiye'nin geleceği..
    4. Cezayir Meclis Başkanı Buhacce'ye..
    5. Bodrum'da korkutan yangın! Müdahale..
    6. Konya'da devrilen otomobilde 2 kişi..
    7. Bakan Kurum: Şırnak'ta 28 cami tahrip..
    8. Şehit olan asker için Hakkari'de tören..
    9. AK Partili Sarıeroğlu'ndan seçim..
    10. Karamollaoğlu’ndan 'McKinsey' tepkisi:..
    11. FKÖ'den BM ve AB'ye çağrı: İsrail'i..
    12. DSÖ'ye göre Afrika'da her yıl 20 bin..
    13. "ABD'nin şantajına boyun eğmeyeceğiz"
    14. Gaziantep'te şüpheli ölüm: Düğün günü..
    15. Saldırıya uğrayan başkan adayı taburcu..
    16. Ricardo Quaresma: Oynadıkça güvenim..
    17. Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş maçın..
    18. Bodrum’da taktiği işe yaramayan..
    19. Suça karışan 639 Suriyeli sınır dışı..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye dönüyor
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!