Karamollaoğlu’ndan 'McKinsey' tepkisi: IMF'den daha beterine gittiler

Temel Karamollaoğlu paylaşımında, “Baş örtüsü ve THY dışında nereye elinizi atarsanız atın felaketle karşılaşırsınız. Bunların başında da ekonomi. Gidin siz Amerika'dan Amerikan menfaatlerini her şeyin önünde tutan bir şirkete devleti müşavir yap Allah size akıl fikir versin” diyerek tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, “IMF'ye gitmeyeceğiz dediler tükürdüğümüzü yalamayız dediler daha beterine sürüklendiler. Yarabbim bunlara akıl ver izan ver. Yaptıkları hataları görüp hakikate dönme erdemini nasip eyle” ifadelerini kullandı.