Karamollaoğlu’ndan 'McKinsey' tepkisi: IMF'den daha beterine gittiler
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada hükümetin ABD'li McKinsey şirketinden ekonomik konularda danışmanlık almasını eleştirdi. Karamollaoğlu paylaşımında, 'IMF'ye gitmeyin dedik ama gidin de bir şirkete teslim olun demedik!' ifadesini kullandı.29 Eylül 2018 Cumartesi 23:17
Temel Karamollaoğlu paylaşımında, “Baş örtüsü ve THY dışında nereye elinizi atarsanız atın felaketle karşılaşırsınız. Bunların başında da ekonomi. Gidin siz Amerika'dan Amerikan menfaatlerini her şeyin önünde tutan bir şirkete devleti müşavir yap Allah size akıl fikir versin” diyerek tepki gösterdi.
Karamollaoğlu, “IMF'ye gitmeyeceğiz dediler tükürdüğümüzü yalamayız dediler daha beterine sürüklendiler. Yarabbim bunlara akıl ver izan ver. Yaptıkları hataları görüp hakikate dönme erdemini nasip eyle” ifadelerini kullandı.
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