Karamollaoğlu'ndan kritik açıklama: Bu yapılırsa bütçeye 100 milyar lira eklenir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair konularda değerlendirmelerde bulunan Saadet lideri Karamollaoğlu, israf ve yolsuzluğunun önlenmesi ve ülkede üretim seferberliğinin başlatılması gerektiğini ifade etti.

Af konusuna da değinen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Devlet şahıslara karşı işlenen suçları affedemez. Hele hele uyuşturucu gibi mafya gibi oluşumlara karşı verilen cezaların affedilmesini kesinlikle doğru bulmayız" dedi.

Saadet lideri Karamollaoğlu, yerel seçimlerde ittifak konusunda ise "Yerel seçimlerde ittifak yapılacağı kanaatinde değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Temel Karamollaoğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kısır döngü borçla çözülemez

Bu sene gider beklentilerinin 67 milyar dolar olması bekleniyor ama daha fazla olacaktır.

Allah aşkına dediklerimize kulak verin. Üretim diyoruz, israftan kaçının diyoruz.

Başından beri söyledik. Varlık Fonu aslında bir ipotek fonudur. Bu arkadaşlar Varlık Fonu adı altında memleketin en önemli hazinelerini ipotek ediyorlar. Bu kısır döngüyü borçla çözemezsiniz.

Kaynaklar üretime yönlendirilmeli

En önemli konu kaynak bulmaktır ancak kaynak borçla sağlanmamalıdır.

Bütçedeki açıklar ortadan kaldırılmalı. İsraf ve yolsuzlukla mücadele edilmelidir.

Bulduğunuz kaynakları tüketime ve israfa değil üretime yönlendirin.

Faiz harcamaları arttı

2017'den bu yana faiz harcamaları 40 milyar lira daha arttı.

Türkiye'de hesap edilen enflasyon ile dışarıda ülkemiz için yapılan hesap arasında uçurum var.

2019 bütçesi üretimi ön plana almıyor

2019 yılının bütçesi üretimi ön plana alacak bir bütçe gibi görünmüyor. Bütçe vatandaşların problemlerini çözmeye yönelik bir bütçe değil. Bütçede aslan payını her yıl olduğu gibi rantiyeciler alıyor.

İsraf ve yolsuzluk önlenir, havuz sistemi getirilirse 100 milyar lira bütçeye eklenir

Devlet herkesin borcunun vadesini uzatmalıdır.

Denk bütçe yapmadan, havuz sistemi kurmadan borçlanmayı önleyemezsiniz. İsraf ve yolsuzluğu önlemeniz gerekiyor.

İsraf ve yolsuzluk önlenirse en az 100 milyar lira bütçeye eklenir.

Üretim ve ihracat seferberliği başlatılmalıdır.

Yıllardır söylüyoruz; önce ahlak ve maneviyat değerlerine sahip çıkacağız.

Şahsiyetli bir dış politika izlenildiği takdirde Türkiye sözü dinlenir ve itibar edilir bir ülke hale gelir.

Gençlerimiz elimizden kayıp gidiyor

Türkiye'deki barış ortamı tahrip edilmeye çalışılıyor. İktidara da muhalefete de sesleniyorum ülkenin birlik ve beraberliğini güçlendirecek bir yaklaşıma ihtiyaç var.

Toplumdaki sosyal politikalar iflas etmiş durumda. Gençlerimiz elimizden kayıp gidiyor. Alkol ve uyuşturucu ne yazık ki ilkokul sıralarına kadar indi.

Yargıya güven duyulamaz hale gelindi.

Bizim kırmızı çizgilerimiz; ülkemizin, vatandaşlarımızın dertleri...

Affı doğru bulmuyoruz

Af konusu çok sık gündeme getirildi. Hatta Cumhur ittifakının çatlamasına sebep oldu gibi.

Devlet şahıslara karşı işlenen suçları affedemez. Hele hele uyuşturucu gibi mafya gibi oluşumlara karşı verilen cezaların affedilmesini kesinlikle doğru bulmayız.

Hala hapishanelerde 28 Şubat mağdurları var

Ülkede hakikaten bir adalet problemi var. Hala hapishanelerde 28 Şubat mağdurları var.

Mağdurlar için af düşünülüyorsa yapılabilir.

Yerel seçimde ittifak

Yerel seçimlerde ittifak yapılacağı kanaatinde değiliz.